El Hospital Perrupato se incorporó a la Red Provincial de Laboratorios y amplía el acceso a estudios de alta complejidad.

El Hospital Perrupato comenzó a integrar la Red Provincial de Laboratorios (RedLab) , un sistema que conecta los laboratorios públicos de Mendoza con el Laboratorio Núcleo (LabNu), el centro de mayor complejidad de la provincia.

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La incorporación permite que los pacientes del Este mendocino puedan acceder a estudios de alta complejidad sin necesidad de trasladarse a otros departamentos. En adelante, las muestras obtenidas en el hospital serán enviadas diariamente al laboratorio de referencia para su procesamiento.

El nuevo esquema resume el objetivo del programa en una consigna: "viaja la muestra, no el paciente".

Con este sistema, los pacientes continúan realizándose la extracción de sangre en el Hospital Perrupato . Cuando el médico solicita análisis que requieren mayor complejidad, como estudios hormonales, de inmunología, biología molecular o detección de VPH, el traslado de la muestra queda a cargo de la red sanitaria.

El transporte se realiza mediante un servicio especializado, con cadena de frío y monitoreo por GPS , lo que garantiza la conservación y la trazabilidad de cada muestra durante todo el recorrido.

Resultados digitales y menor tiempo de espera

Otra de las novedades es la integración con la Historia Clínica Digital, que permitirá que los resultados de los estudios estén disponibles de manera digital y en menores tiempos, facilitando el acceso tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud.

Desde el hospital señalaron que este modelo busca optimizar recursos, mejorar los tiempos de respuesta y asegurar el acceso a diagnósticos especializados para los habitantes del Este provincial.

Un laboratorio con alta actividad

El Hospital Perrupato es uno de los centros de referencia de la región en materia de análisis clínicos. Su laboratorio procesa entre 250 y 350 estudios diarios, volumen que ahora se complementará con la posibilidad de derivar muestras para prácticas de mayor complejidad dentro de la red provincial.

Las autoridades del establecimiento también destacaron el trabajo conjunto de los equipos de salud que hicieron posible la incorporación a RedLab y el acompañamiento territorial de la técnica Zulema Carabajal durante la implementación del sistema.