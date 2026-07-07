Misa en latín y cura de espaldas: qué es la FSSPX, la fraternidad enfrentada al Vaticano dentro de la Iglesia

La decisión del Vaticano de excomulgar a seis obispos vinculados a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) volvió a poner bajo los reflectores a uno de los grupos más polémicos y radicales del catolicismo contemporáneo . Para muchos fieles, se trata de una comunidad que conserva tradiciones litúrgicas que la Iglesia abandonó hace décadas (como, por ejemplo, la misa en latín -muchas veces cantada - y con el sacerdote de frente al altar y de espaldas a los fieles). Para Roma , en cambio, acaba de consumar un nuevo acto cismático que profundiza una ruptura que se arrastra desde hace casi 40 años .

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Con presencia en distintos países del mundo y también en Argentina -incluida Mendoza -, la FSSPX , conocida popularmente como los "lefebvristas" o "lefebvrianos" , se define como defensora de la tradición católica frente a lo que considera desviaciones doctrinales impulsadas tras el Concilio Vaticano II .

Parroquia Nuestra Señora de la Soledad (Godoy Cruz), el templo de los fieles lefebvristas en Mendoza.

Para entender en detalle este último conflicto, hay que remontarse a los orígenes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre (de allí su nombre coloquial). Su nacimiento estuvo directamente vinculado al rechazo de las reformas promovidas por el Concilio Vaticano II (1962-1965), conocida como "la gran modernización de la Iglesia católica" impulsada por los papas del siglo XX .

Entre otros cambios, aquel concilio permitió que las misas dejaran de celebrarse exclusivamente en latín , promovió una mayor participación de los fieles , impulsó el diálogo con otras religiones y abrió la puerta a una relación más cercana entre la Iglesia y el mundo moderno .

Pero para Lefebvre , esas reformas significaban una peligrosa ruptura con la tradición . Por eso, la FSSPX mantiene hasta hoy muchas de las prácticas previas al Vaticano II . Sus celebraciones se realizan según el rito tridentino , es decir, la misa tradicional en latín . En ellas, el sacerdote suele celebrar de cara al altar y de espaldas a los fieles , una imagen que para muchos católicos actuales resulta llamativa, pero que fue la norma durante siglos .

Por qué la misa en latín

Para la FSSPX, el latín simboliza una manera de entender la continuidad de la tradición litúrgica. En ese sentido. sostienen que la liturgia tradicional expresa con mayor claridad ciertos aspectos doctrinales, como el carácter sacrificial de la Eucaristía, la centralidad del sacerdocio ministerial y el sentido de adoración.

Su postura se basa en una interpretación de la tradición, según la cual las reformas posteriores al Concilio introdujeron discontinuidades.

El Vaticano, en cambio, ha sostenido reiteradamente -desde san Pablo VI hasta Benedicto XVI, Francisco y León XIV- que la reforma litúrgica fue legítima y que el Misal de Pablo VI expresa íntegramente la fe católica.

De hecho, la Santa Sede sostiene que la Iglesia nunca enseñó que el latín sea indispensable para la validez o la legitimidad de la misa. Y el propio Concilio Vaticano II permitió un amplio uso de las lenguas vernáculas.

El conflicto con Roma

La tensión con el Vaticano explotó definitivamente en 1988. Ese año, Lefebvre decidió ordenar cuatro obispos sin autorización del entonces papa Juan Pablo II. En la estructura católica, ningún obispo puede ser consagrado sin mandato pontificio, por lo que la decisión fue interpretada como un desafío directo a la autoridad papal.

Como consecuencia -inmediata-, Lefebvre y los nuevos obispos fueron excomulgados. Nacía así uno de los mayores conflictos internos de la Iglesia en tiempos recientes.

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Aunque en 2009 el papa Benedicto XVI levantó las excomuniones de aquellos obispos en un intento de acercamiento, la fraternidad nunca alcanzó una regularización canónica plena y continuó manteniendo diferencias doctrinales con la Santa Sede.

El nuevo choque con León XIV

A casi 40 años de la explosión definitiva del conflicto -y a más de 50 del surgimiento de la FSSPX-, recientemente se originó una nueva "batalla" religiosa entre el lefebvrismo y el Vaticano.

El miércoles 1 de julio, la FSSPX ordenó cuatro nuevos obispos en Ecône (Suiza) nuevamente sin autorización papal. La ceremonia se realizó pese a las advertencias del Vaticano y a los intentos de mediación impulsados por el papa León XIV.

La respuesta de Roma no se hizo esperar y fue contundente. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe calificó el acto como "de naturaleza cismática" y decretó la excomunión automática de los obispos involucrados. Además, advirtió que quienes adhieran formalmente a la ruptura podrían quedar alcanzados por sanciones canónicas.

El Papa León XIV durante la ceremonia en la Sagrada Familia

Para el Vaticano, la cuestión no pasa solamente por una diferencia litúrgica. El problema central es la negativa de la fraternidad a aceptar plenamente la autoridad papal y algunos aspectos fundamentales del Concilio Vaticano II.

Fuerte presencia en Argentina y Mendoza

Los lefebvristas tienen una presencia consolidada en Argentina, y en Mendoza.

A nivel nacional, esta sociedad de vida apostólica tradicionalista sin reconocimiento canónico pleno tiene su seminario principal en Argentina se encuentra en La Reja (Buenos Aires). Este espacio de formación es de renombre regional, incluso para los seguidores de la FSSPX de distintos países de América del Sur.

En la provincia, integran el "Priorato San José" y su sede parroquial se encuentra en el templo Nuestra Señora de la Soledad (en calle Balcarce de Godoy Cruz) y allí sus fieles asisten a misa. La celebración litúrgica es en latín y con el sacerdote de frente al altar y de espalda a los asistentes.

Las mujeres asisten vistiendo faldas largas y mantillas sobre sus cabezas. Además, quienes participan de estas comunidades suelen destacar el valor del latín, el silencio durante las celebraciones y la solemnidad de los ritos.

Lejos de renegar de su visión conservadora del catolicismo, los lefebvistas defienden con orgullo los valores tradicionales de la iglesia e intentan mantenerlos alejados de las "desviaciones" -a su criterio- que sufre la Iglesia moderna (y, consideran, comenzaron con el Concilio Vaticano II).

Cruces entre los lefebvristas locales y la Iglesia de Mendoza

El nuevo capítulo entre el Vaticano y la FSSPX no es más que uno de los incontables cortocircuitos.

En el ámbito académico, la polémica también ha dicho presente. Dentro de la UNCuyo, la FSSPX ha tenido una marcada presencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Tanto que hace más de 20 años hubo una fuerte cruce -toma de facultad incluida- entre algunos alumnos y autoridades por la presencia de simbología religiosa en la dependencia (figura de una virgen y crucifijos en las aulas).

La FSSPX tiene una marcada presencia entre las autorisades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Foto: Archivo / Los Andes





Mucho más acá en el tiempo, en marzo de 2023, una muestra artística organizada por la Facultad de Artes y Diseño desató otra fuerte controversia con tintes religiosos. Fue durante una exposición en el rectorado y que incluyó obras que utilizaban imágenes y simbología vinculadas al cristianismo para reflexionar sobre cuestiones de género y derechos de las mujeres.

La vinculación de partes íntimas femeninas asociadas a íconos religiosos (como la figura de una virgen, por ejemplo) llevaron a que algunos sectores religiosos pusieran el grito en el cielo. Allí fue cuando Integrantes de la comunidad educativa de Filosofía y Letras solicitaron que fueran retiradas de la exposición y hasta se mencionó la posibilidad de presentar denuncias judiciales por considerar que podían constituir una ofensa a las creencias religiosas.

"Padre Pato", el polémico cura mendocino que espera ser ordenado como sacerdote de la FSSPX

Hace algunos años, el nombre del padre Jorge Gómez fue noticia en Mendoza, y principalmente en el Sur provincial. Conocido popularmente como "Padre Pato", este religioso con asiento en Malargûe dijo -en 2011- durante una de sus celebraciones religiosas que “violar la fe es mil veces peor que violar a un menor”.

Seis años después, en 2017, Gómez volvió a dar que hablar. Esta vez porque, durante un acto en Malargüe, llamó a "alzarse en armas" para evitar que se dicte Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas malargüinas.

El "Padre Pato", formado en el Instituto del Vernbo Encarnado y suspendido como cura por la Iglesia de San Rafael (Mendoza), aguarda por su ordenación en la FSSPX. Archivo Los Andes

Estas acciones del Padre Pato no sorprendieron entre sus fieles, más bien todo lo contrario. Y es que el religioso se formó en el Instituto del Verbo Encarnado (IVE), congregación religiosa fundada en San Rafael en 1984.

Y si bien el IVE y la FSSPX comparten sus valores de espiritualidad tradicionales y pre Concilio, no están vinculadas entre sí. De hecho, mientras que el lefebvrismo no tiene reconocimiento canónico pleno, el IVE es una congregación de derecho pontificio.

Cinco años después al llamado para "alzarse en armas" contra la ESI, en febrero de 2022, Gómez fue sancionado por el Tribunal Eclesiástico de Mendoza y le prohibieron el ejercicio público del ministerio sacerdotal por dos años.

Además, se le prohibió obtener cualquier oficio eclesiástico por el término de diez años y se lo sentenció a realizar un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico.

Esto marcó el comienzo del fin del Padre Pato como parte de la diócesis de San Rafael. Según confirmarona Los Andes desde el Sur provincial, Gómez está encaminado a su excomulgación.

Técnica y canónicamente hablando, Gómez se encuentra suspendido y no tiene oficio, lo que se conoce como "cura vago". No en el sentido de ocioso, sino porque ha perdido todas las jurisdicciones que le había dado la iglesia. Y ello lo ha acercado aún más, según trascendió, a la FSSPX.

El "Padre Pato", formado en el Instituto del Vernbo Encarnado y suspendido como cura por la Iglesia de San Rafael (Mendoza), aguarda por su ordenación en la FSSPX. Archivo

A diferencia del Gran Mendoza, los lefebvistas no tienen un templo en el Sur mendocino. Y si bien tienen intenciones de contar con uno -y hasta hablan de un posible nuevo seminario en el lugar-, por lo pronto los 5 sacerdotes lefebvistas ofician sus celebraciones religiosas en viviendas particulares (principalmente en una casa quinta de la zona de Cuadro Benegas).

Para la Diócesis de San Rafael, estos 5 sacerdotes "han hecho abandono de su ministerio", puesto que no reconoce como oficiales las celebraciones que presiden como parte de la FSSPX.

Por qué el Vaticano habla de cisma y qué responden los lefebvristas

Tras las consagraciones episcopales realizadas en Ecône, el Vaticano sostuvo que la ordenación de cuatro obispos sin autorización del Papa constituye un acto que implica el rechazo práctico de la autoridad del pontífice y de la comunión eclesial.

Por ese motivo, la Santa Sede consideró que los responsables incurrieron automáticamente en excomunión y calificó el episodio como un nuevo acto cismático.

FSSPX Gentileza: fsspx-sudamerica.org

Además, el Vaticano recordó que la ruptura actual reproduce casi exactamente el escenario de 1988, cuando Marcel Lefebvre consagró obispos sin mandato pontificio y abrió una de las mayores crisis internas de la Iglesia católica contemporánea.

No obstante, la FSSPX rechaza de plano esa interpretación.

En una carta dirigida al Papa León XIV, las autoridades de la fraternidad calificaron las excomuniones como "objetivamente injustas e inválidas". Argumentan que las consagraciones fueron realizadas por una supuesta "necesidad grave" dentro de la Iglesia y sostienen que no tienen intención de romper con Roma ni de fundar una Iglesia paralela.

Aseguran, además. que continúan considerándose católicos, reconocen al Papa como cabeza de la Iglesia y afirman que su objetivo es preservar la tradición doctrinal y litúrgica heredada de siglos anteriores al Concilio Vaticano II.

Según su postura, la crisis actual no sería consecuencia de una rebeldía contra el Vaticano, sino de la necesidad de garantizar la continuidad de su obra sacerdotal y pastoral.