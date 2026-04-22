22 de abril de 2026 - 11:18

De las misas a la pista: el cura DJ que es furor mundial llega a Mendoza en octubre

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, quien días atrás reunió a miles de personas en la Plaza de Mayo, desembarcará con su set en Junín, según anunció el Arzobispado.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

"Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección", dice en loop la pista del "cura DJ", quien convocó días atrás a miles de personas en la Plaza de Mayo. Los reels tienen millones de reproducciones y likes, confirmando la sorpresa y el fervor que produce en la gente. Ahora, ya tendría en su agenda señalado su paso por Mendoza: el desembarco incluirá su set electrónico y un mensaje de espiritualidad en formato poco convencional.

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Se trata del sacerdote portugués Guilherme Peixoto, quien está al frente de estas fiestas católicas multitudinarias en todo el mundo. La cita en Mendoza, según anunció el Arzobispado, sería el 10 de octubre.

Aunque aún restan definiciones logísticas, el evento tendría lugar en el parque Dueño del Sol, en el departamento de Junín. Bajo el lema “Todos, todos, todos. Esperanza, unidad y paz”, la propuesta buscará replicar el espíritu que el sacerdote viene llevando a distintos escenarios del mundo.

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La confirmación llegó a través del vocero del Arzobispado, Marcelo de Benedectis, quien adelantó que se trabaja en un importante despliegue técnico y de seguridad acorde a la magnitud de la convocatoria que suele generar el DJ. La idea es replicar en el este mendocino una misa electrónica a cielo abierto, tal como sucedió en la Plaza de Mayo.

Quién es el Cura DJ

Nacido en Portugal en 1974 y ordenado sacerdote en 1999, Peixoto también se desempeña como capellán militar y ostenta el rango de teniente coronel. Su historia dentro de la música comenzó en 2006, cuando decidió incorporar la electrónica como herramienta de evangelización, una decisión que con el tiempo lo convertiría en una figura singular dentro de la Iglesia contemporánea.

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Su propuesta artística fusiona géneros como el techno y el progressive house con elementos litúrgicos y simbólicos: fragmentos del "Ave María", cánticos gregorianos, campanas de iglesia y discursos de líderes espirituales, entre los que tiene un lugar importante el propio Papa Francisco. Frases como “¡Hagan lío!” adquieren en sus sets una nueva dimensión.

El salto a la notoriedad global llegó en 2023, cuando actuó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa en la antesala de una misa encabezada por el Papa, consolidando su perfil internacional.

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