Un año sin el papa Francisco: reflexiones desde Roma con el sacerdote mendocino Claudio Casorati, en Aconcagua Radio

Hoy, 21 de abril, se cumple el primer aniversario de la partida física del Papa Francisco , Jorge Bergoglio . En este día tan significativo, Aconcagua Radio se comunicó con Claudio Casorati , un sacerdote mendocino que vive en Roma, para reflexionar sobre el impacto y el recuerdo del Papa.

Casorati, quien actualmente reside en una parroquia en Roma, compartió cómo comenzó su día: “Celebrando una misa de funeral de una abuelita que vivía por acá cerca”. Posteriormente, se dirigirá a la Basílica de Santa María Mayor, donde descansan los restos de Francisco, para una misa conmemorativa.

Casorati destacó la intensidad del año transcurrido desde la partida del Papa , señalando que “ha sido un año muy intenso, con muchos cambios a nivel político, a nivel internacional, con conflictos armados que lamentablemente siguen creciendo”. En este contexto, la “ palabra profética de Francisco , su forma de decir las cosas es algo que uno recuerda y que uno extraña”, dijo.

La Basílica de Santa María Mayor se ha convertido en un punto de peregrinación, atrayendo a personas de todo el mundo. Casorati observa con frecuencia “ la cantidad de gente que está ahí esperando para entrar a la Basílica, el lugar de descanso de Francisco se ha vuelto como un lugar de peregrinación ”. Incluso turistas no creyentes incluyen la visita a la tumba de Francisco en sus itinerarios, lo que demuestra cómo “la figura de Francisco ha ido más allá de las fronteras de la iglesia”.

claudio casorati El sacerdote mendocino Claudio Casorati.

Recordando el día de la partida del Papa, Casorati describió un día de gran conmoción en Roma. “Estaba en mi pieza estudiando cuando se hizo pública la noticia”, y el párroco le pidió “que resonaran las campanas”. Por la tarde, se dirigieron a la Plaza de San Pedro, que estaba decorada con flores por la Pascua, para una “oración silenciosa” en un ambiente de expectación.

Para Casorati, la partida de Francisco no representa una pérdida, sino un desafío. “No creo que tengamos que hablar de pérdida”, afirmó. En cambio, considera que “lo que Francisco dijo e hizo es algo que tenemos que seguir recuperando, estudiando, profundizando y traduciendo”. El sacerdote mendocino enfatizó que el legado de Francisco es una “riqueza enorme” que la Iglesia y el país deben “traducir” ante los desafíos actuales.

Finalmente, Casorati compartió lo que el Papa Francisco le dejó personalmente: “en primer lugar el renovar la fe en un Dios que es misericordia”. Además, resaltó “la sensibilidad por los más pobres”, destacando que “más que las palabras son los gestos de Francisco que que que tanto han interpelado al mundo”. Para él, el compromiso de su sacerdocio es “estar cerca de los que más sufren”.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com