21 de abril de 2026 - 12:02

San Lorenzo y un conmovedor homenaje al papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento

Jorge Bergoglio falleció a los 88 años por un derrame cerebral y su papado coincidió con el histórico triunfo de San Lorenzo en la Copa Libertadores 2014.

San Lorenzo rinde homenaje al papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento.

San Lorenzo rinde homenaje al papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento.

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Por Francisco Moreno

San Lorenzo de Almagro recordó hoy al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte. A través de sus redes sociales, el club publicó un mensaje para homenajear a Jorge Bergoglio, su hincha más famoso, quien falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años de edad.

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La cuenta oficial del conjunto de Boedo utilizó sus plataformas digitales para expresar que el Sumo Pontífice sigue vivo en los corazones de la institución: "A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre", reza el texto que acompañó la imagen conmemorativa. Esta relación entre el club y el líder religioso marcó una era para los simpatizantes azulgranas.

Jorge Mario Bergoglio, quien ejerció el papado desde 2013 hasta su muerte, dejó de existir físicamente tras sufrir un derrame cerebral que derivó en un paro cardíaco. Su fallecimiento se produjo en el Vaticano, cerrando una etapa histórica para la Iglesia Católica y para la identidad argentina en el mundo. Durante sus años en Roma, nunca ocultó su fanatismo por el equipo fundado por el padre Lorenzo Massa.

La causa del deceso y el legado del hincha más ilustre

La conexión entre Francisco y San Lorenzo se volvió mística para muchos hinchas en el año 2014. Apenas un año después de que Bergoglio asumiera la conducción de la Santa Sede, el equipo logró conquistar su primera Copa Libertadores tras vencer a Nacional de Paraguay en la final. Para el imaginario popular del Ciclón, la llegada del primer papa argentino fue el empujón espiritual necesario para romper el maleficio en el torneo continental.

Más allá de los colores azul y rojo, Bergoglio era un seguidor del fútbol en general. De hecho, se conocen anécdotas donde bromeaba con los miembros de la Guardia Suiza sobre los resultados de la Selección argentina, especialmente durante el Mundial de Brasil 2014. Su figura representó una síntesis entre la fe religiosa y la pasión deportiva, una combinación que resuena profundamente en la cultura nacional.

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