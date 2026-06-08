Argentina vs. Islandia, el último ensayo antes del Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

La Selección Argentina disputará su último amistoso de preparación antes del Mundial 2026. Todos los detalles del partido.

La Selección Argentina jugará su último amistoso de cara al Mundial 2026 contra Islandia.

La Selección Argentina entra en la recta final de su preparación para el Mundial 2026. Este martes por la noche, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Islandia en su último gran ensayo futbolístico. El encuentro se disputará en el imponente Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, Estados Unidos.

A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber: a qué hora juegan, los canales de televisión que lo transmiten y las alineaciones confirmadas de ambos equipos.

Thiago Almada SELECCIÓN ARGENTINA. Thiago Almada, uno de los nombres más utilizados por Lionel Scaloni AFA ¿A qué hora juega la Selección Argentina vs. Islandia? El partido amistoso entre la Albiceleste y los Vikingos se llevará a cabo este martes 9 de junio.

Horario de Argentina: 22:00 horas.

Sede: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama, EE. UU.).

Árbitro: Resta confirmar la terna arbitral por parte de la organización. ¿Dónde ver Argentina vs. Islandia en vivo por TV y online? El compromiso de los campeones del mundo se podrá seguir en vivo en Argentina a través de las siguientes señales y plataformas de streaming:

Televisión: Telefe y TyC Sports.

Streaming online: LPF Play.

Cobertura web: Podés seguir el minuto a minuto, los goles y las principales acciones del partido en www.losandes.com.ar.