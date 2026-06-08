Argentina vs. Islandia, el último ensayo antes del Mundial 2026: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

La Selección Argentina entra en la recta final de su preparación para el Mundial 2026. Este martes por la noche, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Islandia en su último gran ensayo futbolístico. El encuentro se disputará en el imponente Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, Estados Unidos.
A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber: a qué hora juegan, los canales de televisión que lo transmiten y las alineaciones confirmadas de ambos equipos.
Thiago Almada
SELECCIÓN ARGENTINA. Thiago Almada, uno de los nombres más utilizados por Lionel Scaloni
AFA
¿A qué hora juega la Selección Argentina vs. Islandia?
El partido amistoso entre la Albiceleste y los Vikingos se llevará a cabo este martes 9 de junio.
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Horario de Argentina: 22:00 horas.
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Sede: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama, EE. UU.).
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Árbitro: Resta confirmar la terna arbitral por parte de la organización.
¿Dónde ver Argentina vs. Islandia en vivo por TV y online?
El compromiso de los campeones del mundo se podrá seguir en vivo en Argentina a través de las siguientes señales y plataformas de streaming:
El probable once de Argentina vs. Inslandia en el duelo amistoso previo al Mundial 2026
Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
El probable once de Islandia vs. Argentina en el duelo amistoso previo al Mundial 2026
Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Agenda completa: Los próximos partidos de Argentina en el Mundial 2026
Tras este amistoso ante Islandia, la Selección Argentina quedará blindada y concentrada para encarar la fase de grupos de la Copa del Mundo. Agendá los días y horarios del debut:
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Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 22:00 hs.
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Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio a las 14:00 hs.
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Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23:00 hs.