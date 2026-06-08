La final del Mundial 2026: la emotiva promesa de Ronald Koeman a su esposa que enfrenta una grave enfermedad

Ronald Koeman, entrenador de la selección de Países Bajos , confirmó que su esposa Bartina no lo acompañará durante el inicio del Mundial 2026 debido a su tratamiento contra el cáncer. El técnico de 63 años explicó que la decisión es un acuerdo mutuo para priorizar la salud de su mujer frente a la exigencia del torneo.

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Bartina Koeman lucha contra un cáncer de mama desde hace 16 años , enfermedad que se propagó a otros órganos como el hígado. Pese a la gravedad, ella describe su estado actual como "estable" gracias a la eficacia de la inmunoterapia y la quimioterapia que recibe actualmente. "Para mí, no tiene precio", confesó recientemente sobre la efectividad de sus sesiones médicas, a pesar de que ya no puede realizar todas sus actividades y se agota con rapidez.

Esta situación clínica dicta la agenda de la pareja durante la competencia. Bartina recibe tratamiento todos los miércoles por la tarde , lo que le genera efectos secundarios físicos durante las siguientes 48 horas. Esta rutina médica hace imposible su presencia en la fase de grupos, donde Países Bajos debutará ante Japón el 14 de junio en Dallas.

Para Koeman, liderar el equipo nacional funciona como una herramienta psicológica para sobrellevar la preocupación constante por su esposa. "El fútbol es una válvula de escape para pensar también en otras cosas", admitió el ex técnico del Barcelona en conferencia de prensa. La distancia es un desafío para ambos, pero mantienen contacto diario para monitorear la evolución de los síntomas tras cada sesión clínica.

Existe una luz de esperanza para un reencuentro en suelo estadounidense antes de que termine la cita mundialista. El técnico reveló que conversaron sobre la posibilidad de que Bartina viaje a Nueva York únicamente si la selección llega a la instancia final. En ese escenario excepcional, los médicos podrían autorizarla a saltarse una de sus sesiones semanales de tratamiento. "Eso sería lo máximo para ambos", se ilusionó el entrenador.

image Ronald y Bartina Koeman.

La fortaleza de Bartina fue el eje de la familia durante casi dos décadas de tratamientos intermitentes. Aunque la quimioterapia es impactante, Koeman destaca que ella mantiene una actitud positiva ante la adversidad. La pareja ya ha enfrentado momentos críticos donde debieron "cruzar los dedos" para que los fármacos funcionaran, logrando hasta el momento mantener la enfermedad bajo control.

¿Cuándo juega Países Bajos en el Mundial 2026?

Países Bajos integra el Grupo F en este Mundial 2026, junto a Japón, Túnez y Suecia. El conjunto naranja debutará en la competencia el domingo 14 de junio en Dallas ante los nipones. El sábado 20/6 chocará ante los suecos en Houston y cerrará la fase contra el combinado africano el jueves 25/6 en Kansas City.