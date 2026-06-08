Qué comen en Austria: los 5 platos más famosos de uno de los equipos rivales de Argentina en el Mundial 2026

La gastronomía de Austria es una experiencia contundente que no ahorra en calorías ni en hidratos de carbono. Con una fuerte base en el antiguo Imperio Austrohúngaro, esta cocina combina influencias de los Balcanes y el norte de Italia para crear platos que son, ante todo, un orgullo nacional para sus habitantes.

El plato más emblemático es, sin lugar a dudas, el Wiener Schnitzel. Aunque en muchos lugares se lo confunda con una simple milanesa o un escalope, para los austriacos es una institución que atraviesa todas las fronteras de su territorio.

La versión original y auténtica de este plato consiste en un filete de ternera empanado y frito hasta alcanzar un dorado perfecto. Si bien existen variantes más económicas elaboradas con pollo o cerdo , la tradición dicta que debe servirse acompañado por una rodaja de limón y una guarnición de ensalada de papas o papas fritas. Es la primera elección obligatoria para cualquier persona que se siente a una mesa en este país.

Las salchichas representan el siguiente escalón de importancia, funcionando como el principal alimento callejero. En Austria , pedir una salchicha es tan genérico como pedir un aperitivo en otras culturas; existen decenas de tipos con preparaciones específicas. Las más destacadas son la Wiener Würstchen, que se sirve hervida con mostaza, la Bratwurst especiada a la parrilla, y la Käsekrainer , que sorprende por su interior relleno de queso ahumado.

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La contundencia de estas preparaciones responde a una lógica climática y geográfica propia de la región alpina. Al ser un territorio de inviernos crudos y tradición de trabajo físico en la montaña, la dieta evolucionó para priorizar la densidad calórica y el aprovechamiento total de los recursos locales como la ternera y los lácteos. Además, el legado del Imperio Austrohúngaro permitió integrar especias de los países vecinos, elevando ingredientes sencillos a la categoría de banquetes.

El legado de los guisos y el dulce final de la Tarta Sacher

Para quienes buscan sabores más complejos, el Tafelspitz ofrece una combinación única de carne de ternera cocida en caldo. Lo que lo hace especial es su acompañamiento: se sirve con puré de manzana para aportar un toque dulzón y una salsa de leche agria con cebollino, creando un contraste de texturas que define la sofisticación de la mesa vienesa.

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El Goulash es otro pilar fundamental que, aunque tiene origen húngaro, ha sido adoptado y adaptado plenamente por los austriacos. A diferencia de la sopa original, la versión local es un guiso de carne de ternera muy espeso, cargado de pimentón y salsa de tomate. Este plato suele servirse con spätzle, una suerte de ñoquis irregulares que absorben la intensidad del jugo de la carne.

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El recorrido finaliza inevitablemente en la pastelería con la Tarta Sacher, el clásico de chocolate inventado en 1832 por un joven aprendiz de cocina. Este bizcocho, relleno de mermelada de albaricoque y recubierto por una lámina de chocolate fundente, representa el cierre ideal para una dieta que celebra la abundancia y la historia en cada bocado.