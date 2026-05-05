Polémico impuesto en Austria: una pizzería que cobra 11 euros extras por un plato vacío

Una familia en el distrito de Grieskirchen, Austria , se llevó una sorpresa desagradable al leer la carta de una pizzería local. El establecimiento impone un recargo de 11 euros a quienes decidan compartir un plato principal. Ante la negativa de pagar por un plato vacío, los clientes optaron por pedir una segunda unidad para evitar el cargo.

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco y un círculo rojo alrededor

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 4 al 10 de mayo

La situación ocurrió cuando un padre intentó que sus hijos pequeños compartieran una sola pizza para evitar desperdicios. Al revisar el menú, encontró una cláusula que establece que el consumo se factura por persona . El costo del recargo coincide exactamente con el precio de la pizza más sencilla de la carta, lo que fue calificado por el cliente como una verdadera falta de respeto.

En la gastronomía de Austria, este tipo de cargos no es un fenómeno aislado. Los empresarios del sector justifican la medida bajo el concepto de "Räuberteller" o plato del ladrón . Ernst Pühringer, representante del sector turístico y gastronómico en Salzburgo, explica que la práctica busca compensar los gastos operativos cuando grupos ocupan mesas pero consumen pocos platos principales.

Si un grupo grande ocupa espacio y pide platos adicionales vacíos para compartir, el restaurante pierde rentabilidad por el servicio y la infraestructura.

Por qué la pizzería cobra si un comensal no pide su propia pizza

La política del local en Alta Austria es estricta: los dueños solicitan expresamente que cada invitado ordene su propia pizza. Para los propietarios, sentar a un comensal que no consume representa un gasto que debe ser cubierto por el uso del mobiliario, la atención del personal y la limpieza posterior.

image

Para los usuarios, el cargo se siente como una penalización injustificada, especialmente cuando se trata de familias con niños que no logran terminar una porción de adulto.

Cargos sorpresa en restaurantes: una tendencia global

Esta tendencia de aplicar cargos inusuales aparece en otros países con distintas modalidades. En Melbourne, Australia, clientes han denunciado la inclusión de donaciones automáticas en sus cuentas sin consulta previa.

Mientras los restaurantes buscan proteger sus márgenes ante la inflación, los consumidores se enfrentan a reglas de facturación cada vez más complejas donde un simple plato adicional para compartir puede igualar el costo de una comida completa.