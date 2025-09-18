Tres monjas escaparon de un asilo de ancianos para volver a su convento con ayuda de sus exalumnas

Tres monjas de más de 80 años decidieron abandonar el asilo al que fueron enviadas en contra de su voluntad para regresar a su antiguo convento en Salzburgo.

Las monjas —Bernadette (88), Regina (86) y Rita (82)— son las últimas integrantes del convento Kloster Goldenstein, situado en Elsbethen, a las afueras de Salzburgo, en Austria. Tras ser trasladadas a un asilo católico en diciembre de 2023, tomaron la decisión de regresar a su antiguo hogar.

Aseguran que fueron sacadas sin ser consultadas y que se sintieron privadas de un derecho adquirido: permanecer allí hasta el final de sus días.

El convento Goldenstein, fundado en 1877, funcionó durante décadas como colegio privado para niñas. La hermana Bernadette llegó como alumna en 1948 y fue compañera de la actriz Romy Schneider. La hermana Regina ingresó en 1958 y llegó a ser directora, mientras que la hermana Rita se incorporó en 1962. Todas, con más de 80 años, dedicaron su vida al convento y a la enseñanza, por lo que el desarraigo les resultó especialmente doloroso. “Extrañaba mi hogar en la residencia. Estoy muy alegre y agradecida de estar de vuelta”, expresó Bernadette.

El regreso de las monjas En 2022, la administración del convento pasó a manos de la Arquidiócesis de Salzburgo y la Abadía de Reichersberg. Con el descenso de vocaciones, la comunidad religiosa fue disuelta en 2024, aunque se había prometido a las monjas que podrían residir allí de por vida. Sin embargo, fueron trasladadas a una residencia de ancianos a fines de 2023, algo que ellas consideraron una imposición. “No nos preguntaron nada”, relató Bernadette.