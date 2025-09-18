18 de septiembre de 2025 - 01:30

Escándalo en India: la justicia ordenó retirar un video hecho con IA de la madre fallecida del primer ministro

Un video con inteligencia artificial que muestra a la madre del primer ministro Narendra Modi retándolo desató una crisis política y judicial en India.

Por Redacción

Un clip manipulado digitalmente por inteligencia artificial colocó en el centro del debate político a la figura materna del primer ministro de India. El contenido fue publicado por una sección regional del opositor Partido del Congreso, y muestra una recreación onírica en la que una figura similar a Modi es reprendida por su madre fallecida, Heeraben.

En el video, el personaje sueña con su madre, quien le pregunta: “¿Hasta dónde estás dispuesto a caer en política?”, y lo reprende por aprovechar su nombre para ganar votos. El primer ministro se despierta sobresaltado. Esta representación provocó un rechazo inmediato del partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP), que calificó el contenido como “repugnante” y acusó a la oposición de atacar a Modi cruzando límites personales.

La polémica escaló rápidamente. Este miércoles, el Tribunal Superior de Patna ordenó al Partido del Congreso retirar el video de todas las plataformas digitales. La Justicia también prohibió su redistribución en redes sociales.

El caso reabre el debate global sobre el uso político de la inteligencia artificial

Pawan Khera, portavoz del Partido del Congreso, defendió la publicación afirmando que no hubo intención de faltar el respeto y sostuvo que “es deber de los padres educar a sus hijos”. Además, acusó al BJP de intentar generar “una falsa compasión”.

Modi ha construido durante años una imagen pública ligada a la devoción por su madre. Cada visita a su estado natal era acompañada de imágenes de él tocando sus pies en señal de respeto, una práctica tradicional en la India que refuerza su perfil de hijo humilde y apegado a los valores familiares.

Este episodio reaviva la discusión sobre el uso de inteligencia artificial en contextos políticos, un fenómeno que ha generado controversias también en otros países. En Argentina, durante las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, circuló un video falso del expresidente Mauricio Macri que anunciaba el retiro de su candidata Silvia Lospennato, horas antes de los comicios.

