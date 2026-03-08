Dramático cambio en Arabia Saudita: la ciudad lineal de 170 kilómetros ahora será un centro de datos de IA

El reino saudí reconvirtió su proyecto más ambicioso para priorizar centros de datos, aprovechando el acceso al Mar Rojo para refrigerar infraestructura de IA.

Arabia Saudita decidió reformular profundamente su proyecto más ambicioso, The Line. La ciudad lineal diseñada originalmente para albergar a nueve millones de personas cambiará su rumbo para convertirse en un polo estratégico de centros de datos e inteligencia artificial, priorizando la rentabilidad y la infraestructura tecnológica sobre el desarrollo residencial masivo.

La revisión interna de un año evaluó los costos crecientes y las demoras técnicas que enfrentaba Neom. Con compromisos internacionales como la Expo 2030 y el Mundial 2034, el gobierno reconoció que el diseño inicial de 170 kilómetros era demasiado complejo y caro para el contexto económico actual del petróleo.

image El Mar Rojo como aliado de la refrigeración tecnológica Este cambio de enfoque responde a una ventaja operativa única en el desierto. Los centros de datos requieren sistemas de enfriamiento masivos para funcionar sin interrupciones, un desafío crítico en climas extremos. Al estar ubicada sobre la costa, The Line podrá utilizar directamente el agua del Mar Rojo para refrigerar sus servidores de alta densidad. Este mecanismo natural resuelve uno de los mayores obstáculos para el procesamiento de datos a gran escala y justifica la inversión en una zona donde la vida humana tradicional resulta extremadamente costosa de mantener.

image Las proyecciones actuales son mucho más modestas que las presentadas en 2017. De los 170 kilómetros previstos, el desarrollo efectivo se reduciría a apenas 2,4 kilómetros, con una población estimada de 300.000 habitantes. Esta escala permite al reino saudí ajustar sus objetivos financieros sin abandonar por completo la estructura de Neom, que cubre un área similar a la de Bélgica.