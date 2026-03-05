5 de marzo de 2026 - 12:21

Qué significa que una persona doble las medias en bolitas, según expertos en psicología

Doblar las medias en forma de bolita no es simplemente una costumbre aprendida en la infancia, este gesto puede reflejar patrones de personalidad.

medias en bolitas
Por Daniela Leiva

Puede parecer un detalle doméstico sin demasiada importancia el hecho de terminar de lavar la ropa, buscar el par de medias y enrollarlas formando una pequeña bolita antes de guardarlas en el cajón. Sin embargo, para la psicología del comportamiento cotidiano, estos gestos simples pueden reflejar ciertos patrones de personalidad y de organización mental.

Los hábitos de una persona en el hogar hablan sobre su personalidad

La respuesta desde la ciencia es que las microconductas repetidas en el hogar —como la manera en que se ordena la ropa— suelen estar relacionadas con rasgos vinculados a la necesidad de estructura, la eficiencia práctica y la forma en que cada persona gestiona su entorno. Es decir, no se trata de una rareza ni de un hábito sin explicación, sino que detrás de estas rutinas puede haber características bastante definidas del estilo de personalidad.

medias en bolitas.

Según sus investigaciones, la manera en que las personas acomodan sus pertenencias suele reflejar rasgos estables de personalidad, especialmente aquellos vinculados con el orden, la planificación y el control del entorno.

Por otro lado, estudios difundidos por la American Psychological Association indican que los hábitos domésticos repetitivos suelen relacionarse con rasgos del modelo de personalidad conocido como “Big Five”, en particular con el factor de la responsabilidad. Este rasgo describe a individuos que tienden a organizar, planificar y estructurar su ambiente cotidiano para facilitar sus tareas diarias.

Desde este enfoque, doblar las medias en forma de bolita no es simplemente una costumbre aprendida en la infancia. También puede expresar una manera particular de relacionarse con el orden y la practicidad.

Rasgos que suelen aparecer en las personas que doblan las medias

Aunque cada persona es distinta, la psicología del comportamiento cotidiano identifica algunos patrones comunes entre quienes suelen guardar las medias de esta manera:

1-Preferencia por soluciones prácticas

Este método permite encontrar rápidamente los pares y evitar que se mezclen dentro del cajón.

2-Tendencia al orden funcional

No siempre se busca un orden estético perfecto, sino una forma de organización que facilite la rutina diaria.

3-Pensamiento orientado a la eficiencia

Las pequeñas decisiones del hogar suelen resolverse de la forma más rápida y simple posible.

4-Necesidad moderada de control del entorno

Mantener los objetos agrupados o clasificados puede generar sensación de previsibilidad y tranquilidad.

Los psicólogos señalan que este tipo de hábitos forman parte de lo que se conoce como “conductas automáticas del hogar”. Son acciones que se repiten sin reflexión consciente, pero que con el tiempo se transforman en indicadores del estilo personal.

Además, estas rutinas también pueden tener un componente aprendido. Muchas personas adoptan el método que observaron en su familia durante la infancia, y lo mantienen en la vida adulta porque resulta práctico o familiar.

