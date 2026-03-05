Dieta sin harinas: la receta más fácil para hacer las mejores espinacas gratinadas

Con pocos ingredientes podrás resolver el almuerzo o la cena, sobre todo si buscáis opciones sin gluten.

La espinaca gratinada es la receta justa para cuando necesitás resolver rápido. Pocos ingredientes, preparación simple y un resultado que funciona tanto como guarnición, plato principal liviano o incluso para sumar a una vianda. Además, tiene un plus cada vez más buscado en la cocina cotidiana, no lleva gluten ni harinas.

En muchas casas argentinas la espinaca suele aparecer en tartas, canelones o rellenos, pero esta versión gratinada propone una alternativa distinta.

En lugar de usar masa o espesantes, la receta aprovecha la combinación de huevo, crema de leche y queso para crear una textura suave y firme a la vez. Al llevarla al horno, la superficie se dora y se forma esa capa irresistible que caracteriza a cualquier buen gratinado.

espinaca gratinada Otro punto a favor es que se prepara en pocos minutos. La espinaca se cocina apenas para que reduzca su volumen y después se mezcla con el resto de los ingredientes. El horno hace el resto del trabajo y el resultado final es un plato cremoso por dentro y dorado por arriba, con mucho sabor.

Esta receta es ideal para quienes buscan opciones sin gluten o simplemente quieren incorporar más verduras a la mesa sin caer siempre en las mismas preparaciones.