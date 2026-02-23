¿Qué comen los therian en Argentina? La verdad detrás de la dieta que se volvió viral

El término "therian" viralizó en plataformas digitales, despertando interrogantes sobre los hábitos de quienes se identifican simbólicamente con especies como lobos o zorros. Hoy queda claro que, pese a la conexión espiritual, no existe un régimen alimenticio oficial , ya que la mayoría prioriza su biología humana y preferencias personales.

La tendencia "therian" agrupa a personas que sienten una conexión profunda, ya sea de forma espiritual o simbólica, con animales específicos. Entre las especies con las que estos individuos suelen identificarse con mayor frecuencia se encuentran:

Es fundamental comprender que esta identificación no implica una creencia en una transformación física o biológica. Se trata de una vivencia personal relacionada con la percepción de sí mismos, lo que explica por qué sus rutinas diarias no suelen romper con las normas sociales o biológicas del ser humano. La popularidad del término en redes sociales generó un debate sobre hasta qué punto esta identidad afecta la vida cotidiana , especialmente en un área tan sensible como la nutrición.

Respecto a la alimentación, no existen reglas establecidas ni una "dieta therian" oficial. La mayoría de las personas que pertenecen a esta comunidad mantienen una alimentación convencional basada en su cultura, necesidades nutricionales y gustos personales.

Postura mayoritaria: Una joven mexicana entrevistada por Caracol Radio explicó que, aunque se siente identificada como therian, no consume comida para gatos . Su argumento es claro: su identificación es interna y espiritual, pero reconoce que físicamente sigue siendo humana y, por ende, su dieta debe serlo también.

La excepción viral: En contraste, un video de TikTok mostró a un joven que, durante sus llamados "momentos therian", en los cuales utiliza accesorios como máscaras, colas y orejas, asegura consumir croquetas secas para caninos. image

Esta dualidad demuestra que la alimentación en la comunidad therian es subjetiva y depende enteramente de la interpretación que cada persona haga de su propia identidad. No es un régimen colectivo, sino una decisión individual que puede ir desde el consumo de alimentos comunes hasta la imitación conductual de la especie con la que se identifican.

Por qué la biología humana prevalece sobre la identificación simbólica

Para entender por qué el consejo de "comer como el animal identificado" suele fallar o ser descartado por la mayoría, es necesario analizar el mecanismo de esta identidad. El "ser therian" funciona como una percepción del yo y no como una alteración de la fisiología. Según el material analizado, la alimentación depende de cada persona precisamente porque la identidad no conlleva una transformación biológica.

image

El proceso de nutrición en un ser humano responde a requerimientos enzimáticos y metabólicos específicos que el alimento para mascotas no siempre satisface o que, en algunos casos, el individuo prefiere no alterar para mantener su salud. Por esta razón, la joven mexicana citada anteriormente subraya que, pese a su sentir interno, la comida para mascotas no forma parte de su dieta diaria.

La tendencia therian en redes sociales muestra un espectro amplio de comportamientos. Mientras que para algunos la imitación puede llegar a incluir el consumo de croquetas en momentos específicos de expresión de identidad, para la mayoría prevalece el sentido de realidad biológica: se identifican con el animal, pero se alimentan como humanos.