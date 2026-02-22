22 de febrero de 2026 - 10:30

Las cucharas viejas de metal no las tires, son un tesoro en casa: 3 ideas útiles que le dan valor

Antes de que ocupen lugar en el cajón o se pierdan en casa, pueden transformarse en ideas útiles y decorativas. Con pocos materiales, 3 ideas sorprenden.

Las ideas de reciclaje como el nuevo uso de las cucharas aporta creatividad y sostenibilidad a casa.

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

En el fondo de un cajón siempre quedan elementos olvidados y antiguos que ya no se utilizan. Tal es el caso de las cucharas de metal que quedaron sin juego o se desgastaron con el tiempo. Aunque parecen añejas, pueden convertirse en elementos prácticos y decorativos mediante ideas simples para distintos espacios de casa.

El metal es un material resistente y fácil de moldear, lo que permite adaptarlo a distintos usos. Con herramientas básicas y algo de creatividad, estas cucharas logran un nuevo valor y demuestran ser soluciones y no un cúmulo de objetos perdidos.

reciclaje de cucharas
Cómo se realiza un perchero con cucharas

Una de las opciones más prácticas es convertirlas en ganchos para colgar objetos. Al doblar el mango y perforarlas para luego atornillarlas a una madera, la cuchara funciona como soporte para llaves, bolsos o abrigos.

Materiales necesarios

  • Cucharas de metal.
  • Pinza y martillo.
  • Tabla de madera.
  • Tornillos.

Paso a paso

  1. Doblá el mango de cada cuchara formando un gancho.
  2. Fijalas a una tabla de madera con tornillos.
  3. Colocá la base en la pared.

Este simple perchero artesanal combina la antigüedad con un estilo original.

reciclaje de cucharas
Llamador de ángel para el exterior de casa

Otra idea consiste en crear un llamador decorativo para colocar en la entrada o el jardín. Al moverse con el viento, produce un sonido suave e inconfundible.

Materiales

  • Cucharas.
  • Hilo resistente o alambre.
  • Aro metálico.

Paso a paso

  1. Perforá o atá cada cuchara por el extremo del mango.
  2. Colgalas del aro o soporte a distintas alturas.
  3. Ubicalo en un espacio exterior.

El resultado es un llamador de ángel decorativo que aporta un detalle sonoro relajante al ambiente.

reciclaje de cucharas

Portavelas artesanal con varias cucharas

Las cucharas también pueden convertirse en un soporte para velas pequeñas. Al doblarlas por el mango y mantener a nivel sus partes redondeadas hacia afuera, forman una base estable.

Materiales

  • Varias cucharas.
  • Tornillos para la pared.
  • Velas pequeñas.

Paso a paso

  1. Doblá los mangos.
  2. Fijalos a la pared con tornillos.
  3. Doblá la parte redonda de cada cuchara hacia afuera.
  4. Coloca la vela en el centro.

El resultado es un portavelas original que puede utilizarse en la pared.

reciclaje de cucharas

Las cucharas viejas de metal son un elemento valioso que pueden transformarse en ideas sorprendentes y útiles dentro de casa. Sólo hace falta algo de imaginación para lograr darles una segunda oportunidad.

