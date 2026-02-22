Las cucharas viejas de metal no las tires, son un tesoro en casa: 3 ideas útiles que le dan valor

En el fondo de un cajón siempre quedan elementos olvidados y antiguos que ya no se utilizan. Tal es el caso de las cucharas de metal que quedaron sin juego o se desgastaron con el tiempo. Aunque parecen añejas, pueden convertirse en elementos prácticos y decorativos mediante ideas simples para distintos espacios de casa.
El metal es un material resistente y fácil de moldear, lo que permite adaptarlo a distintos usos. Con herramientasbásicas y algo de creatividad, estas cucharas logran un nuevo valor y demuestran ser soluciones y no un cúmulo de objetos perdidos.
Cómo se realiza un perchero con cucharas
Una de las opciones más prácticas es convertirlas en ganchos para colgar objetos. Al doblar el mango y perforarlas para luego atornillarlas a una madera, la cuchara funciona como soporte para llaves, bolsos o abrigos.
Materiales necesarios
Cucharas de metal.
Pinza y martillo.
Tabla de madera.
Tornillos.
Paso a paso
Doblá el mango de cada cuchara formando un gancho.
Fijalas a una tabla de madera con tornillos.
Colocá la base en la pared.
Este simple perchero artesanal combina la antigüedad con un estilo original.
Llamador de ángel para el exterior de casa
Otra idea consiste en crear un llamador decorativo para colocar en la entrada o el jardín. Al moverse con el viento, produce un sonido suave e inconfundible.
Materiales
Cucharas.
Hilo resistente o alambre.
Aro metálico.
Paso a paso
Perforá o atá cada cuchara por el extremo del mango.
Colgalas del aro o soporte a distintas alturas.
Ubicalo en un espacio exterior.
El resultado es un llamador de ángel decorativo que aporta un detalle sonoro relajante al ambiente.
Portavelas artesanal con varias cucharas
Las cucharas también pueden convertirse en un soporte para velas pequeñas. Al doblarlas por el mango y mantener a nivel sus partes redondeadas hacia afuera, forman una base estable.
Materiales
Varias cucharas.
Tornillos para la pared.
Velas pequeñas.
Paso a paso
Doblá los mangos.
Fijalos a la pared con tornillos.
Doblá la parte redonda de cada cuchara hacia afuera.
Coloca la vela en el centro.
El resultado es un portavelas original que puede utilizarse en la pared.