Las cucharas viejas de metal no las tires, son un tesoro en casa: 3 ideas útiles que le dan valor

En el fondo de un cajón siempre quedan elementos olvidados y antiguos que ya no se utilizan. Tal es el caso de las cucharas de metal que quedaron sin juego o se desgastaron con el tiempo. Aunque parecen añejas, pueden convertirse en elementos prácticos y decorativos mediante ideas simples para distintos espacios de casa .

El metal es un material resistente y fácil de moldear, lo que permite adaptarlo a distintos usos. Con herramientas básicas y algo de creatividad, estas cucharas logran un nuevo valor y demuestran ser soluciones y no un cúmulo de objetos perdidos.

Una de las opciones más prácticas es convertirlas en ganchos para colgar objetos. Al doblar el mango y perforarlas para luego atornillarlas a una madera, la cuchara funciona como soporte para llaves, bolsos o abrigos.

Las ideas de reciclaje como el nuevo uso de las cucharas aporta creatividad y sostenibilidad a casa.

Este simple perchero artesanal combina la antigüedad con un estilo original.

Otra idea consiste en crear un llamador decorativo para colocar en la entrada o el jardín. Al moverse con el viento, produce un sonido suave e inconfundible.

Materiales

Cucharas.

Hilo resistente o alambre.

resistente o alambre. Aro metálico.

Paso a paso

Perforá o atá cada cuchara por el extremo del mango. Colgalas del aro o soporte a distintas alturas. Ubicalo en un espacio exterior.

El resultado es un llamador de ángel decorativo que aporta un detalle sonoro relajante al ambiente.

reciclaje de cucharas IA Gemini

Portavelas artesanal con varias cucharas

Las cucharas también pueden convertirse en un soporte para velas pequeñas. Al doblarlas por el mango y mantener a nivel sus partes redondeadas hacia afuera, forman una base estable.

Materiales

Varias cucharas.

Tornillos para la pared.

para la pared. Velas pequeñas.

Paso a paso

Doblá los mangos. Fijalos a la pared con tornillos. Doblá la parte redonda de cada cuchara hacia afuera. Coloca la vela en el centro.

El resultado es un portavelas original que puede utilizarse en la pared.

reciclaje de cucharas WEB

Las cucharas viejas de metal son un elemento valioso que pueden transformarse en ideas sorprendentes y útiles dentro de casa. Sólo hace falta algo de imaginación para lograr darles una segunda oportunidad.