Los 7 objetos y lugares de casa donde la lavandina puede causar daños

Aunque es sinónimo de limpieza profunda, la lavandina no siempre es la mejor opción. En ciertas superficies de casa, deteriora materiales y arruina objetos.

Antes de utilizar la lavandina, el ambiente de casa debe estar bien ventilado.

La lavandina es uno de los productos más utilizados para desinfectar la casa, pero su poder químico también puede convertirse en un problema si se aplica en superficies inadecuadas. Algunos materiales y espacios reaccionan mal al contacto con este compuesto, perdiendo color, resistencia o textura.

Es importante conocer dónde no usarla para evitar daños irreversibles y prolongar la vida útil de muebles y objetos cotidianos. Por eso, se recomiendan alternativas más suaves para estos casos, reservando la lavandina solo para superficies compatibles.

Antes de utilizarla en lugares correspondientes, el sitio Good Housekeeping advierte que es recomendable usar equipo de protección para limitar el riesgo de que la lavandina entre en contacto con la piel o los ojos.

Los muebles de madera son especialmente sensibles, ya que la lavandina puede decolorar el acabado y debilitar el material.

son especialmente ya que la lavandina puede el acabado y el material. Algo similar ocurre con las cortinas y telas, donde provoca manchas permanentes y desgaste de las fibras.

y donde provoca y desgaste de las La pantalla de la televisión claramente puede dañarse. Los químicos corrosivos destruyen la capa antirreflejo y manchan el panel permanentemente.

claramente puede dañarse. Los destruyen la capa antirreflejo y manchan el permanentemente. Las paredes solo deberían tratarse con lavandina si presentan moho. En una limpieza normal, el producto puede alterar la pintura y dejar marcas difíciles de disimular. limpieza con lavandina WEB Objetos y zonas donde puede generar deterioro Las juntas de goma de la heladera pueden resecarse y agrietarse con el uso frecuente de lavandina, afectando su capacidad de sellado. Esto no solo deteriora el material, sino que también reduce la eficiencia del electrodoméstico.

de la pueden resecarse y agrietarse con el uso frecuente de lavandina, afectando su capacidad de Esto no solo deteriora el material, sino que también reduce la eficiencia del electrodoméstico. Comúnmente utilizamos lavandina en los drenajes y es un error. Su uso excesivo puede dañar tuberías y generar vapores irritantes. Para mantenerlos limpios, se recomiendan métodos menos agresivos (vinagre y bicarbonato de sodio) que no comprometan las instalaciones.

y es un error. Su uso excesivo y generar Para mantenerlos limpios, se recomiendan (vinagre y bicarbonato de sodio) que no comprometan las instalaciones. Los sillones de cuero son otro caso delicado. El contacto con lavandina elimina aceites naturales del material, provocando resequedad, pérdida de color y posibles grietas con el tiempo. limpieza con lavandina WEB La lavandina es eficaz para desinfectar, pero no universal. Utilizarla en superficies inadecuadas puede generar más perjuicios que beneficios. Por eso, elegir el producto correcto para cada material es clave para mantener el hogar limpio sin dañarlo.