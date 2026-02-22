22 de febrero de 2026 - 16:39

Los 7 objetos y lugares de casa donde la lavandina puede causar daños

Aunque es sinónimo de limpieza profunda, la lavandina no siempre es la mejor opción. En ciertas superficies de casa, deteriora materiales y arruina objetos.

Antes de utilizar la lavandina, el ambiente de casa debe estar bien ventilado.

Antes de utilizar la lavandina, el ambiente de casa debe estar bien ventilado.

Foto:

WEB
Por Redacción

La lavandina es uno de los productos más utilizados para desinfectar la casa, pero su poder químico también puede convertirse en un problema si se aplica en superficies inadecuadas. Algunos materiales y espacios reaccionan mal al contacto con este compuesto, perdiendo color, resistencia o textura.

Leé además

Estas soluciones resultan útiles cuando el óxido es persistente.

2 soluciones caseras reviven la parrilla oxidada en pocos minutos

Por Redacción
Según el agua hervida o natural al principio, logran mantener las verduras con su sabor original.

¿En agua fría o hirviendo?: un truco logra que las verduras se cocinen perfectas, según el chef Jordi Cruz

Por Lucas Vasquez

Es importante conocer dónde no usarla para evitar daños irreversibles y prolongar la vida útil de muebles y objetos cotidianos. Por eso, se recomiendan alternativas más suaves para estos casos, reservando la lavandina solo para superficies compatibles.

limpieza con lavandina
Antes de utilizar la lavandina, el ambiente de casa debe estar bien ventilado.

Antes de utilizar la lavandina, el ambiente de casa debe estar bien ventilado.

Cuáles son las superficies delicadas que pueden deteriorarse dentro de casa

Antes de utilizarla en lugares correspondientes, el sitio Good Housekeeping advierte que es recomendable usar equipo de protección para limitar el riesgo de que la lavandina entre en contacto con la piel o los ojos.

  • Los muebles de madera son especialmente sensibles, ya que la lavandina puede decolorar el acabado y debilitar el material.
  • Algo similar ocurre con las cortinas y telas, donde provoca manchas permanentes y desgaste de las fibras.
  • La pantalla de la televisión claramente puede dañarse. Los químicos corrosivos destruyen la capa antirreflejo y manchan el panel permanentemente.
  • Las paredes solo deberían tratarse con lavandina si presentan moho. En una limpieza normal, el producto puede alterar la pintura y dejar marcas difíciles de disimular.
limpieza con lavandina

Objetos y zonas donde puede generar deterioro

  • Las juntas de goma de la heladera pueden resecarse y agrietarse con el uso frecuente de lavandina, afectando su capacidad de sellado. Esto no solo deteriora el material, sino que también reduce la eficiencia del electrodoméstico.
  • Comúnmente utilizamos lavandina en los drenajes y es un error. Su uso excesivo puede dañar tuberías y generar vapores irritantes. Para mantenerlos limpios, se recomiendan métodos menos agresivos (vinagre y bicarbonato de sodio) que no comprometan las instalaciones.
  • Los sillones de cuero son otro caso delicado. El contacto con lavandina elimina aceites naturales del material, provocando resequedad, pérdida de color y posibles grietas con el tiempo.
limpieza con lavandina

La lavandina es eficaz para desinfectar, pero no universal. Utilizarla en superficies inadecuadas puede generar más perjuicios que beneficios. Por eso, elegir el producto correcto para cada material es clave para mantener el hogar limpio sin dañarlo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las ideas de reciclaje como el nuevo uso de las cucharas aporta creatividad y sostenibilidad a casa.

Las cucharas viejas de metal no las tires, son un tesoro en casa: 3 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez
Las sillas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: tres formas técnicas de renovarlas o transformarlas.

Las sillas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: tres formas técnicas de renovarlas o transformarlas

Por Sofía Serelli
blanquear la ropa sin danarla: los ingredientes de limpieza naturales que podes usar en tu casa

Blanquear la ropa sin dañarla: los ingredientes de limpieza naturales que podés usar en tu casa

Por Redacción
La combinación funciona como un ritual de renovación dentro de casa.

Qué significa rociar la entrada de casa con sal y vinagre: cada cuánto hacerlo

Por Lucas Vasquez