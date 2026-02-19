¿En agua fría o hirviendo?: un truco logra que las verduras se cocinen perfectas, según el chef Jordi Cruz

La tierra te dice cómo cocinar En la cocina, nada es casualidad. Cada alimento trae escrita su propia lógica, solo hay que aprender a leerla. Las raíces y bulbos —patatas, zanahorias, nabos, cebollas— viven bajo tierra, protegidos y acostumbrados a cambios de temperatura lentos. Por eso, cuando los cocemos, agradecen empezar en agua fría. El calor sube poco a poco, penetra hasta el centro y la cocción queda uniforme, sin pieles que se rompen ni centros duros. En cambio, todo lo que crece sobre la superficie —hojas, tallos tiernos, judías verdes, brócoli, calabacín, tomates— está acostumbrado al sol, al aire y a cambios más bruscos. Estas verduras entran mejor en agua hirviendo: el choque térmico fija el color, preserva la textura y evita que se laven los sabores. Es un truco sencillo, casi intuitivo, pero cambia resultados. La naturaleza ya hizo la mitad del trabajo: solo hay que observar dónde nace cada alimento para saber cómo tratarlo.