¿En agua fría o hirviendo?: un truco logra que las verduras se cocinen perfectas, según el chef Jordi Cruz

Existe un truco a la hora de cocinar que, según las verduras nacidas bajo tierra o superficie, logran conservar sus nutrientes según el tipo de agua de cocción.

Según el agua hervida o natural al principio, logran mantener las verduras con su sabor original.

Según el agua hervida o natural al principio, logran mantener las verduras con su sabor original.

Por Lucas Vasquez

Jordi Cruz, cocinero y chef, jurado de Master Chef España, reveló el truco a través de su cuenta personal en Tik Tok, donde aclara el método adecuado que permite conservar vitaminas, lograr una cocción uniforme y mejorar el aspecto final. Un simple cambio en el inicio del proceso puede marcar la diferencia en el plato.

La tierra te dice cómo cocinar En la cocina, nada es casualidad. Cada alimento trae escrita su propia lógica, solo hay que aprender a leerla. Las raíces y bulbos —patatas, zanahorias, nabos, cebollas— viven bajo tierra, protegidos y acostumbrados a cambios de temperatura lentos. Por eso, cuando los cocemos, agradecen empezar en agua fría. El calor sube poco a poco, penetra hasta el centro y la cocción queda uniforme, sin pieles que se rompen ni centros duros. En cambio, todo lo que crece sobre la superficie —hojas, tallos tiernos, judías verdes, brócoli, calabacín, tomates— está acostumbrado al sol, al aire y a cambios más bruscos. Estas verduras entran mejor en agua hirviendo: el choque térmico fija el color, preserva la textura y evita que se laven los sabores. Es un truco sencillo, casi intuitivo, pero cambia resultados. La naturaleza ya hizo la mitad del trabajo: solo hay que observar dónde nace cada alimento para saber cómo tratarlo.

Cuáles son las verduras que se cocinan desde agua fría

Las verduras y hortalizas que crecen bajo tierra necesitan un tratamiento diferente, comenzando con una cocción progresiva iniciando con agua fría en la olla para cocinarse de manera pareja.

  • Especies como la papa, la batata, la zanahoria, la remolacha, el nabo, el rábano y las cebollas, entre otras, deben colocarse en una olla con agua fría y una pizca de sal (o 12 gramos) desde el principio.
  • Este paso, según detalla el chef, permite que el calor penetre gradualmente hasta el centro. Esto evita que el exterior se ablande demasiado mientras el interior permanece duro, además de ayudar a conservar mejor sus nutrientes.

Este método uniforme también reduce el riesgo de que se rompan o pierdan su textura durante la cocción.

Qué tipo de verduras se cocinan en agua hirviendo

  • Las verduras que crecen sobre la superficie, como el brócoli, tallos, hojas, calabacín, tomates, arvejas, entre otras, responden mejor cuando se introducen directamente en agua hirviendo con una pizca de sal.
  • En este caso, el contacto inmediato con el calor intenso sella su exterior, lo que ayuda a conservar vitaminas y minerales.
  • Además, este choque térmico fija el color natural, manteniendo tonos verdes o intensos más atractivos.

Otro beneficio es que la cocción resulta más rápida, evitando que se vuelvan blandas o pierdan su forma. Por eso, este método se utiliza especialmente cuando se busca preservar textura y apariencia.

Conocer qué verduras son ideales para comenzar a cocinarlas en agua fría o hirviendo no es un detalle menor, sino un paso clave para conservar sus nutrientes, formas y color de cada especie.

