La señal de tránsito con la palabra “DIP” dentro de un rombo amarillo es una advertencia vial usada en países de habla inglesa. Indica que más adelante hay una depresión, bajada corta o hundimiento en el perfil del camino. No es una señal de prohibición ni de obligación de detenerse.

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Su función es alertar al conductor para que reduzca la velocidad y atraviese ese tramo con cuidado, especialmente si circula rápido o si la calzada está mojada.

En inglés, “dip” puede traducirse como depresión, hondonada o bajada breve . En señalización vial, se usa para advertir un cambio brusco hacia abajo en la superficie del camino.

Qué significa la señal de tránsito con la palabra DIP en un rombo amarillo (1)

La norma indica que las señales BUMP y DIP se usan para advertir una elevación o depresión marcada en el perfil de la ruta.

Por qué es amarilla y con forma de rombo

El rombo amarillo es típico de señales preventivas. Su objetivo es llamar la atención antes del peligro, no sancionar una conducta.

Por eso, al ver “DIP”, el conductor debe anticiparse. La señal no dice que el camino esté cortado, sino que hay una irregularidad capaz de afectar la estabilidad del vehículo.

En rutas, caminos rurales o zonas con drenajes, estas depresiones pueden ser más peligrosas de lo que parecen, sobre todo para motos, autos bajos o vehículos cargados.

Qué debe hacer el conductor

La conducta recomendada es reducir la velocidad, sujetar bien el volante y evitar maniobras bruscas al atravesar la depresión.

Si llovió, hay que prestar más atención. Las hondonadas pueden acumular agua y aumentar el riesgo de hidroplaneo, pérdida de adherencia o golpes en suspensión y paragolpes.

También conviene mantener distancia con el vehículo de adelante. Si el conductor previo frena de golpe al ver el desnivel, un seguimiento muy cercano puede provocar un choque.

La diferencia con BUMP

DIP advierte una depresión hacia abajo. BUMP, en cambio, señala una elevación, lomo o salto en la calzada.

Ambas señales buscan lo mismo: que el conductor reduzca velocidad antes de que el cambio de superficie afecte el control del vehículo.

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La diferencia es la forma del riesgo. En un BUMP, el auto sube y puede golpear al caer. En un DIP, entra en una hondonada y puede tocar abajo, perder estabilidad o acumular agua.