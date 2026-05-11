Algunas reglas con números hacia los dos lados llaman la atención porque no se leen como una regla común. En vez de avanzar solo de izquierda a derecha, tienen una escala que parte desde el centro o permite medir en ambas direcciones.

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Ese diseño tiene una función concreta: sirve para encontrar el centro de una pieza , marcar distancias iguales a ambos lados y evitar cálculos que pueden generar errores en carpintería, costura, manualidades, diseño o trabajos de precisión.

Las llamadas reglas de centrado o center-finding rulers están pensadas para ubicar el punto medio de una superficie. El truco consiste en apoyar la regla y hacer coincidir la misma medida en los dos extremos del objeto.

Cuando la misma cifra aparece a la izquierda y a la derecha, el cero o marca central indica el centro exacto. Así se evita dividir mentalmente la medida total.

Por ejemplo, si una madera mide 24 centímetros, no hace falta calcular 12. Se acomoda la regla hasta que ambos bordes coincidan con el mismo número, y el centro queda marcado de forma directa.

Por qué ayudan a evitar errores

En trabajos de precisión, una cuenta mal hecha puede arruinar un corte, una perforación o una marca. Por eso estas reglas reducen pasos: no se mide, se divide y se vuelve a marcar; se encuentra el centro en una sola operación.

Lee Valley Tools explica que estas reglas tienen la cara frontal graduada en ambos sentidos desde el cero central y que sirven para trabajos de marcado relacionados con encontrar centros.

Pocos lo saben por qué las reglas tienen números hacia los dos lados y para qué sirven (2)

McMaster-Carr también describe que, para hallar un centro, basta con alinear la regla para que aparezca la misma medida en ambos lados del objeto. El cero marca el punto central sin necesidad de hacer cuentas.

Dónde se usan más

Son muy útiles en carpintería, especialmente para marcar agujeros, bisagras, tiradores, centros de tablas o piezas que deben quedar simétricas.

También se usan en costura, tapicería, encuadernación, maquetas, cerámica, herrería liviana y diseño gráfico manual. En todos esos casos, la simetría puede ser más importante que una simple medida lineal.

Una regla común responde “cuánto mide”. Una regla con números hacia ambos lados responde otra pregunta: “dónde está el medio”.

La diferencia con una regla común

La regla común empieza en cero y avanza hacia un solo lado. Sirve para medir longitudes, trazar líneas o calcular distancias desde un borde.

La regla de centrado, en cambio, puede tener el cero en el medio y números que crecen hacia la izquierda y hacia la derecha. Por eso se lee distinto.

Algunos modelos combinan ambas funciones: de un lado tienen una escala tradicional y del otro una escala de centrado. Así sirven tanto para medir como para marcar simetrías.