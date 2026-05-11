Si usás este electrodoméstico todos los días, tenés un problema: el truco para bajar su consumo eléctrico y ahorrar dinero

Un error común en el uso de este equipo representa el mayor gasto energético de la vivienda. Descubrí cómo ahorrar con cambios simples en tu rutina diaria.

¿Querés reducir las tarifas de luz? Ajustá el uso de este electrodoméstico en particular.

Muchos usuarios miran con desconfianza a electrodomésticos como el televisor, la computadora o las luces cuando llega la factura de electricidad. Sin embargo, el verdadero problema está en el uso de este artículo, que suele estar oculto y funcionando en silencio durante todo el día en un rincón de la casa.

Se trata de un equipo esencial para el confort diario, pero que puede llegar a consumir entre 150 y 300 kilovatios hora por mes. Dependiendo de la tarifa vigente, este gasto representa un impacto de entre 25 y 55 euros mensuales en el presupuesto familiar.

El electrodoméstico que más consume sin que lo notes El dispositivo en cuestión es el termotanque eléctrico. Según los datos analizados, este aparato es uno de los mayores consumidores debido a que su resistencia interna se activa repetidamente para mantener el agua caliente, incluso cuando nadie la está usando.

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"Muchos ciudadanos piensan que lo que más electricidad consume son los televisores, las computadoras o la iluminación, pero los aparatos que calientan agua o espacios son consumidores mucho mayores", advierte el informe sobre el consumo energético.