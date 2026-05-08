Los estudios muestran cuáles son los 3 síntomas principales que avisan de un problema en la tiroides

Sentirse agotado durante varios días, aumentar o perder peso sin cambios evidentes en la alimentación o notar alteraciones en la temperatura corporal puede parecer síntomas típicos del ritmo cotidiano . Sin embargo, estudios afirman que cuando aparecen de forma persistente también pueden indicar un trastorno en la tiroides.

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Estas alteraciones suelen desarrollarse de manera gradual y muchas veces pasan desapercibidas hasta que impactan en distintas funciones del organismo.

La tiroides es una glándula ubicada en la parte inferior del cuello y cumple un rol central en la producción hormonal. Sus hormonas participan en procesos esenciales como el metabolismo, el funcionamiento cardíaco y digestivo, así como también en la regulación del estado de ánimo. Cuando la producción hormonal se altera, el cuerpo comienza a enviar señales que pueden confundirse con problemas comunes de la vida diaria.

Uno de los cuadros más frecuentes es el hipotiroidismo, una condición que aparece cuando la glándula produce menos hormona tiroidea de la necesaria. Este trastorno suele avanzar lentamente y entre sus manifestaciones más habituales se encuentran el cansancio persistente, el aumento de peso, el estreñimiento, la sensibilidad al frío, la hinchazón en rostro, manos o pies y las menstruaciones abundantes. También puede generar desánimo o sensación de falta de energía durante largos períodos.

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Cuando la tiroides trabaja en exceso

En el extremo opuesto aparece el hipertiroidismo, que ocurre cuando la glándula libera una cantidad excesiva de hormonas. En estos casos, los síntomas suelen ser diferentes y pueden incluir ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, pérdida de peso acompañada de aumento del apetito, sudoración excesiva, intolerancia al calor, insomnio y palpitaciones.

Algunas personas también experimentan dificultad para respirar durante la actividad física o un incremento en la frecuencia de las deposiciones. Debido a que estos síntomas pueden coincidir con situaciones de estrés, trastornos digestivos o alteraciones del sueño, el diagnóstico suele demorarse.

La clave para detectar un posible problema tiroideo no está en alarmarse por una señal aislada, sino en observar patrones que se repiten con frecuencia o empeoran con el paso del tiempo. La combinación de varios síntomas sin una causa evidente suele ser uno de los principales indicadores para consultar con un especialista.

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Cómo se diagnostican las alteraciones tiroideas

El diagnóstico de las alteraciones funcionales de la tiroides se realiza principalmente mediante análisis de sangre. Entre los estudios más utilizados se encuentra la medición de la TSH, un valor considerado fundamental para detectar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo.