5 de mayo de 2026 - 23:26

Salud militar en tensión: renunció el titular de OSFA a un mes de asumir y en medio de una fuerte crisis

El general retirado Sergio Maldonado dejó la conducción de la obra social militar a pocas semanas de asumir, en un contexto marcado por dificultades financieras y un caso que generó fuerte impacto.

La renuncia de Sergio Maldonado ya había sido anticipada al ministro de Defensa, Carlos Presti.

La renuncia de Sergio Maldonado ya había sido anticipada al ministro de Defensa, Carlos Presti.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), Sergio Maldonado, presentó su renuncia a la conducción del organismo apenas un mes después del inicio de la nueva estructura sanitaria destinada al personal militar.

Leé además

Entrnamiento militar: los nacidos en 2008 deberán tener en cuenta los siguientes requisitos.

Empieza el entrenamiento militar para los nacidos en 2008: requisitos, duración y pago
Servicio militar obligatorio: estas son las condiciones establecidas por el gobierno. 

Ya es oficial: el Gobierno confirmó nuevas condiciones para el servicio militar obligatorio de la clase 2008

La decisión ya había sido anticipada al ministro de Defensa, Carlos Presti, y se espera su confirmación formal. Mientras tanto, la conducción transitoria quedará en manos del vicepresidente, Omar Domínguez, hasta que se designe un reemplazante.

El directorio de la entidad continuará integrado además por los vocales Gustavo Rivas y Juan Carlos Ruíz Pringles, en un escenario que combina transición institucional y fuertes desafíos operativos.

Un contexto marcado por la crisis sanitaria

La salida de Maldonado se produce en un momento especialmente delicado para el sistema de salud militar. La OSFA, creada recientemente tras la disolución de la IOSFA, enfrenta dificultades financieras y problemas en la prestación de servicios médicos.

En ese marco, el caso del suboficial retirado Carlos Héctor Velázquez generó conmoción. El hombre se quitó la vida luego de denunciar públicamente la falta de cobertura médica pese a haber aportado durante décadas al sistema.

Embed

Velázquez había atravesado graves problemas de salud y, según dejó asentado en escritos y declaraciones previas, la falta de respuestas por parte de la obra social fue determinante en su situación personal.

Reforma estructural y problemas de financiamiento

La OSFA fue creada mediante el DNU 88/2026 como parte de una reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. El nuevo esquema separó la cobertura de las Fuerzas Armadas de la de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad del sistema.

El organismo comenzó a operar el 1 de abril con fondos iniciales destinados a cancelar deudas con prestadores. Sin embargo, persisten problemas de financiamiento, especialmente por obligaciones impagas de fuerzas como Gendarmería y Prefectura.

Si bien hubo avances parciales en la normalización de servicios, la cobertura aún presenta interrupciones en distintas regiones, lo que mantiene en tensión a afiliados y prestadores.

En ese marco, la renuncia de Maldonado deja al descubierto las dificultades que enfrenta la nueva estructura sanitaria militar. El Gobierno deberá ahora definir una nueva conducción capaz de estabilizar el sistema, recuperar la confianza de los prestadores y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei y Caputo salieron al cruce de Cavallo tras sus críticas al plan económico.

Milei y Caputo cargaron contra Cavallo tras sus críticas al actual rumbo económico

Por Redacción Política
Claudio Poggi, gobernador de San Luis.

El gobernador de San Luis pidió la renuncia total de su gabinete y avanza con una reforma política

Por Redacción Política
El bloque libertario en Diputados ploteó su sala de reuniones con un león gigante.

Diputados del bloque libertario "tunearon" su sala en el Congreso: un león gigante y estética violeta

Por Redacción Política
Milei recibió a un grupo de influencers libertarios en Olivos.

Milei viaja otra vez a Estados Unidos, pero sin Karina: antes de irse se reunió con sus influencers

Por Redacción Política