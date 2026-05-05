El gobernador de San Luis pidió la renuncia total de su gabinete y avanza con una reforma política

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi , solicitó la renuncia a la totalidad de su gabinete en el marco de un proceso de reorganización integral del Gobierno provincial , con el objetivo de evaluar el desempeño de cada área y avanzar hacia una estructura más austera.

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La decisión se produce en paralelo al envío de un proyecto de nueva Ley de Ministerios , que contempla la reducción de cargos políticos y la reconfiguración del esquema administrativo. Según explicó el mandatario, la medida apunta a determinar quiénes están “realmente comprometidos con el cambio” y a consolidar un equipo alineado con los objetivos de gestión.

El pedido de renuncias se da en un escenario marcado por la caída de los ingresos fiscales , que ya acumula varios meses consecutivos. Esta situación llevó al Ejecutivo a profundizar políticas de ajuste en el funcionamiento del Estado.

De acuerdo con datos oficiales, la provincia registró una disminución en los recursos provenientes de la coparticipación nacional, lo que obligó a reforzar un enfoque de austeridad administrativa . En ese sentido, Poggi sostuvo que la situación actual exige “reorganizar” el Gobierno y optimizar el uso de los recursos públicos .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/claudiojpoggi/status/2051269070247297426&partner=&hide_thread=false En el marco de lo anteriormente dicho, y para evaluar personalmente la tarea de cada uno; hoy pediré la RENUNCIA a todos los Funcionarios Políticos del Gobierno Provincial, del 100 % (de todos los Ministerios y Entes Descentralizados). El criterio de evaluación, entre otros,… — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) May 4, 2026

Reforma política y enfoque en la actividad privada

El proyecto que será enviado a la Legislatura incluye medidas destinadas a reducir la estructura política y, al mismo tiempo, impulsar iniciativas para fomentar la inversión privada y la generación de empleo.

El mandatario remarcó que la prioridad de su gestión es acompañar la recuperación económica mediante herramientas que favorezcan al sector productivo. “Gobernar es generar trabajo”, afirmó.

Además, el gobernador defendió el rumbo de su administración y cuestionó a la gestión anterior al señalar que recibió “una provincia fundida”, lo que condiciona las decisiones actuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/claudiojpoggi/status/2051271376888107238&partner=&hide_thread=false En el mismo sentido, y en el marco de una reactivación económica “que genere nuevos puestos de trabajo” en la actividad privada, todo el Gobierno Provincial deberá estar alineado con ese norte, sin excepción. Sumaremos nuevas herramientas de alivio a la actividad privada y de… — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) May 4, 2026

Evaluación interna y reconfiguración del gabinete

Con la renuncia de todos los funcionarios a disposición, el Ejecutivo provincial iniciará un proceso de revisión del desempeño de cada área, con el objetivo de definir la continuidad o reemplazo de los integrantes del gabinete.

La medida marca un punto de inflexión en la gestión de Poggi, que busca consolidar un equipo de gobierno más reducido, eficiente y alineado con un contexto económico desafiante.