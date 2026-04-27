Recibió por error $1 millón de una panadería, lo devolvió y su dueña le agradeció con un peculiar regalo

Un gesto de honestidad tuvo su recompensa en la provincia de San Luis , donde un hombre que recibió por error una transferencia de un millón de pesos decidió devolver el dinero y será premiado con un regalo muy particular.

El hecho se conoció luego de que la dueña de una pastelería publicara un video en redes sociales para intentar localizar al hombre que, sin mediar contacto previo, le había reintegrado el dinero que ella había enviado por equivocación.

Según relató, la transferencia estaba destinada a una inmobiliaria, pero fue enviada a un alias incorrecto. En medio de la desesperación por no poder contactar al destinatario, la mujer se llevó una sorpresa: en apenas 20 minutos, el monto completo fue devuelto.

“Nos pasó algo que podría haber terminado mal, pero terminó de la mejor manera”, expresó la emprendedora en sus redes, donde también contó que inició una búsqueda para agradecerle personalmente al autor del gesto.

Finalmente, logró dar con el hombre y destacó su accionar, al tiempo que confirmó que ya están en contacto.

Como forma de retribución, la mujer decidió premiarlo con un obsequio especial: le regalará una torta por año durante una década, en reconocimiento a su honestidad. "¡Ya lo encontramos! Estamos en contacto y muy agradecida. Gracias a todos por ayudar y compartir, de verdad. Era solo eso lo que queríamos: encontrarlo y poder agradecerle", escribieron en las redes del local.