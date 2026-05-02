Tragedia en San Luis: una madre y su bebé de un año, oriundas de San Rafael, murieron tras chocar contra un camión

Una mujer de 32 años y su pequeña hija de un año perdieron la vida este viernes tras chocar de frente contra un camión en la ruta nacional 146, en la localidad de Beazley, San Luis .

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Las víctimas fueron identificadas como Silvina Alejandra Enríquez y su hija, Mia . Ambas residían en el distrito de Cañada Seca, en el departamento de San Rafael .

Silvina Alejandra Enríquez, la policía que murió en el trágico accidente frontal en San Luis.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada en el kilómetro 161 de la mencionada ruta nacional. La familia se dirigía hacia la localidad de Villa de la Quebrada para participar en las festividades del Cristo de la Quebrada.

Tragedia en la ruta 146: una madre y su bebé de un año murieron tras chocar contra un camión en San Luis El vehículo con el que viajaba la familia rumbo a San Luis. Voces puntanas

Según informó Voces Puntanas, viajaban en una Citroën Berlingo conducida por el esposo de la mujer. El otro rodado involucrado en el trágico choque es un camión Mercedes Benz 1735 con semirremolque que transportaba carga desde Santa Fe hacia San Rafael.

El conductor de la camioneta sobrevivió al impacto y fue rescatado de entre los hierros por personal de emergencia. Fue trassladado al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo con politraumatismos y esta mañana fue dado de alta. Por su parte, el chofer del camión (53) y su acompañante (45) resultaron ilesos. Ambos también serían de San Rafael.

Tragedia en la ruta 146: una madre y su bebé de un año murieron tras chocar contra un camión en San Luis El camión involucrado en el choque donde murió una familia mendocina. Voces puntanas

Peritos de Criminalística y Bomberos trabajaron en el lugar del hecho para determinar la mecánica del accidente. La causa del hecho no fue esclarecida pero los investigadores barajan la posibilidad de que haya sido por cansancio físico al volante, una maniobra de sobrepaso fallida o circulación en el carril contrario por parte del camión.

Los restos de Silvina y Mia serán velados en Salto de las Rosas y posteriormente recibirán sepultura en el cementerio de Cañada Seca.

Según informó el portal de noticias InfoYa, Silvina Alejandra Enríquez era cabo de la Policía Federal y se econtraba en licencia al momento del accidente.