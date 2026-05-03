3 de mayo de 2026 - 14:28

Intentaron robarle y terminó a los tiros: un policía mató a un motochorro en presunta legítima defensa

Ocurrió en el barrio bonaerense San Francisco Solano,. El policía fue demorado en el marco de las actuaciones de rigor, aunque la Justicia ya tiene una decisión en carpeta.

Un policía se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa.

Un policía se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un intento de robo terminó con un delincuente muerto en San Francisco Solano, en la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, la víctima era un policía que estaba vestido de civil, quien no dudó en enfrentarse a los dos motochorros que lo interceptaron mientras circulaba en su auto.

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La resolución se basa en un sumario administrativo que concluyó en la comisión de una infracción grave a los deberes policiales.

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El hecho ocurrió este viernes 1 de mayo, justo en el Día del Trabajador, en la intersección de la avenida San Martín y la calle 894. En ese lugar los asaltantes se movilizaban en una motocicleta cuando abordaron al efectivo policial, que presta servicio en una dependencia de Bernal.

En ese contexto, el policía utilizó su arma reglamentaria para repeler el ataque en legítima defensa. Como consecuencia del intercambio, uno de los sospechosos -un adolescentes- recibió un disparo y murió en el lugar, según informó Noticias Argentinas.

El segundo implicado resultó herido, fue detenido y trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial. Tras el hecho, el oficial fue demorado en el marco de las actuaciones de rigor, aunque la justicia considera, en principio, que se trató de un caso de legítima defensa.

San Francisco Solano, en la provincia de Buenos Aires
Un policía se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa.

Un policía se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa.

De todos modos, se aguardan los resultados de la autopsia y continúan las tareas investigativas, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.

En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense inició un sumario administrativo de carácter informativo. Según trascendió, por el momento no se adoptaron sanciones contra el agente.

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