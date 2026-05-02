2 de mayo de 2026 - 18:32

Accidente en Luján: un hombre murió tras un violento choque frontal contra un camión

El siniestro ocurrió este sábado al mediodía en la zona de Las Compuertas. La víctima es un hombre de 72 años oriundo de Potrerillos.

Un hombre de 72 años murió tras chocar contra un camión en Luján

Un hombre de 72 años murió tras chocar contra un camión en Luján

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico accidente vial ocurrió este sábado en el departamento de Luján de Cuyo, donde un hombre de 72 años murió tras chocar de frente contra un camión.

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El hecho ocurrió alrededor del mediodía en el kilómetro 21 de la Ruta 82, en la zona de Las Compuertas. La víctima, un jubilado con domicilio en la localidad de Potrerillos, se desplazaba hacia el oeste a bordo de un Fiat Palio gris.

Según los primeros reportes policiales, por causas que aún se intentan establecer, el vehículo comenzó a circular de manera inestable y errática sobre la calzada. Esta conducta fue advertida por el conductor de un camión Scania con volquete que avanzaba en sentido contrario.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el camionero intentó evadir al vehículo menor tras observar el zigzagueo, pero no logró evitar la colisión.

El impacto se produjo contra la rueda delantera izquierda del rodado mayor y fue de tal magnitud que el conductor del Fiat murió en el acto.

Minutos después del accidente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y confirmó el fallecimiento del hombre.

Asimismo, efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias necesarias para determinar la mecánica del siniestro, mientras que agentes de Tránsito Municipal trabajaron en el sector para ordenar la circulación vehicular.

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