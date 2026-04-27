27 de abril de 2026 - 16:25

Susto: se desprendió parte del techo en un partido de básquet y golpeó a un jugador en la cabeza

El accidente ocurrió en un pabellón muy criticado por su mal estado. Todo quedó registrado en video y generó enojo en los presentes y usuarios de las redes.

Ocurrió durante un partido de básquet en España.

Ocurrió durante un partido de básquet en España.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un grave accidente se produjo en un partido de básquet en Sevilla, España, donde un panel del techo del predio se desprendió y golpeó la cabeza de un jugador. El momento quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios mostraron su indignación: “Casi lo mata, se salvó de milagro”.

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El hecho ocurrió este domingo en un pabellón privado mientras se disputaba un duelo de cuartos de final. Aunque el impacto causó un fuerte susto -tal como se puede ver en las imágenes-, el deportista afectado no sufrió heridas de gravedad. “Es una locura que pase”, escribió el usuario que compartió el video.

Video: “Se debería suspender”

El incidente se registró en el gimnasio del colegio Salesianos de la Trinidad, durante el cruce entre Sanjuma y CB Coria, correspondiente a la Segunda Senior Provincial en Sevilla. En ese momento, según se puede observar en la grabación, el juego estaba detenido por una infracción.

Fue ahí cuando una de las placas del techo se desprendió repentinamente y cayó sobre un jugador identificado con el dorsal número 7. Tras el golpe, el joven se agachó por unos segundos y luego se dirigió por sus propios medios hacia el banco, donde fue asistido por el cuerpo técnico.

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Desde la tribunas, varios espectadores reclamaron la suspensión inmediata del partido y criticaron el estado del lugar, señalando que ya existían advertencias previas sobre posibles daños estructurales. "Se debería suspender el partido, así no se puede jugar", se escuchaba entre murmullos

Finalmente, y cuando restaban seis minutos para el final del tercer cuarto, el encuentro fue suspendido por precaución. Según trascendió, el jugador se encuentra fuera de peligro, ya que el material del panel no era duro, y por eso evitó consecuencias mayores.

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