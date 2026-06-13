13 de junio de 2026 - 11:51

Tragedia en Mallorca: un argentino murió en el incendio de un edificio

El hombre tenía 58 años y trabajaba como socorrista en un hotel de la zona. También falleció una mujer y hay varios heridos.

El incendio del edificio en Mallorca en el que murió el argentino ocurrió el jueves por la madrugada. Investigan la causa del fuego.&nbsp;

El incendio del edificio en Mallorca en el que murió el argentino ocurrió el jueves por la madrugada. Investigan la causa del fuego. 

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Ayuntamiento de Calvià
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un argentino de 58 años murió este jueves en un devastador incendio que se produjo en un edificio de departamentos de Magaluf, uno de los principales destinos turísticos de la isla española de Mallorca.

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Incendio de un edificio en Mallorca: murió un argentino

Según las primeras informaciones, el hombre que trabajaba como socorrista en un hotel de la zona fue hallado sin vida en los pasillos de la novena planta del edificio Trianon II, ubicado sobre la calle Martín Ros García. En la tragedia también falleció una mujer británica de 68 años que residía en otro departamento del mismo complejo.

La Guardia Civil informó que ambos fueron encontrados en una zona común del edificio y la principal hipótesis indica que fallecieron intoxicados por la densa humareda mientras intentaban escapar de las llamas. Los investigadores trabajan ahora para confirmar formalmente sus identidades mediante huellas dactilares, análisis de ADN o con la colaboración de familiares.

El siniestro comenzó alrededor de las 5 de la madrugada en la tercera planta de un edificio residencial de nueve pisos ubicado en la zona de Torrenova, dentro del municipio de Calvià.

De acuerdo con la Guardia Civil, varios residentes intentaron apagar las llamas por sus propios medios, pero el fuego se propagó rápidamente hacia otros sectores del edificio, especialmente a los pisos superiores.

Incendio de un edificio en Mallorca: murió un argentino

Más de 12 personas debieron ser evacuadas de urgencia y el incendio recién pudo ser controlado cerca de dos horas después de haberse iniciado. Además, nueve personas fueron trasladadas a distintos centros de salud por inhalación de humo, mientras que cuatro permanecen internadas.

Las autoridades españolas siguen investigando la causa del incendio. Una de las hipótesis que analiza la Guardia Civil apunta a una posible falla en la heladera del departamento donde comenzó el fuego, aunque todavía no se determinó si se trató de un desperfecto eléctrico del electrodoméstico o de una sobrecarga en el enchufe.

Dos días de luto oficial

Además, el incendio afectó a una veintena de vecino. Por este motivo, los servicios sociales y el área de Turismo del municipio trabajan en la asistencia y reubicación de los damnificados.

Tras la tragedia, el Ayuntamiento de Calvià decretó dos días de luto oficial.

Incendio de un edificio en Mallorca: murió un argentino

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