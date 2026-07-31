El tenis argentino pisa fuerte: dos semifinalistas y la ilusión de volver al Top 100

El tenis argentino continúa dejando su sello en el circuito Challenger. Facundo Díaz Acosta y Federico Gómez superaron con éxito los cuartos de final de los torneos de San Marino y Bonn , respectivamente, y mantienen vivas sus aspiraciones de conquistar un nuevo título en una temporada que sigue entregando buenas noticias para los representantes nacionales.

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Mientras Díaz Acosta quedó a un paso de recuperar un lugar entre los cien mejores del mundo, Gómez confirmó su recuperación deportiva con otra actuación de alto nivel que le permitirá escalar posiciones en el ranking ATP.

En el Challenger 125 de San Marino, el máximo favorito del cuadro volvió a responder a la presión. El zurdo derrotó al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo por 6-2, 4-6 y 6-1 en poco más de dos horas de juego para instalarse en las semifinales.

La victoria no solo lo mantiene en carrera por un nuevo trofeo, sino que también lo deja a apenas un triunfo de regresar al Top 100 del ranking ATP, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Federico Gómez (191°) se instaló entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Bonn, sobre arcilla.

El campeón del Argentina Open 2024 atraviesa un año de consolidación en el circuito Challenger, donde ya conquistó cuatro títulos y alcanzó su séptima semifinal de la temporada.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el lituano Vilius Gaubas y el brasileño Thiago Monteiro.

Gómez volvió a responder en un partido de alto voltaje

La otra gran alegría llegó desde Alemania. Federico Gómez protagonizó uno de los encuentros más intensos de la jornada al vencer al brasileño Matheus Puccinelli de Almeida por 7-6 (5), 2-6 y 7-5 luego de casi tres horas de juego.

El bonaerense mostró carácter para resolver los momentos decisivos y consiguió un triunfo que le permitirá seguir escalando posiciones en el ranking, donde ya aparece de manera virtual dentro del puesto 173.

En semifinales tendrá una exigente prueba frente al británico Jan Choinski, principal favorito del torneo.

Un año de recuperación

Tanto Díaz Acosta como Gómez atraviesan un proceso de recuperación deportiva después de diferentes obstáculos que marcaron sus últimas temporadas.

El primero volvió a encontrar continuidad tras superar una serie de lesiones que lo alejaron del circuito principal, mientras que Gómez también logró reencontrarse con su mejor versión y comienza a recuperar terreno en el ranking mundial.

Los buenos resultados en el Challenger Tour aparecen como el impulso necesario para volver a competir con frecuencia en los torneos de mayor nivel del calendario ATP.

La excepción fue Torres

La única noticia negativa para la delegación argentina llegó desde el Challenger de Liberec, en República Checa. Juan Bautista Torres debió abandonar su partido de cuartos de final por problemas físicos cuando caía 5-2 en el primer set frente al peruano Gonzalo Bueno.

El marplatense venía de superar dos exigentes compromisos en las rondas previas, pero el desgaste terminó pasándole factura y no pudo completar su presentación.

Con dos argentinos instalados en semifinales y uno muy cerca de regresar al Top 100, la semana vuelve a confirmar el gran presente que atraviesa el tenis nacional en el circuito Challenger.