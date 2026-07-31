La Agencia Internacional de Integridad del Tenis sancionó a Anastasia Sukhotina y separó a Yalchin Manafli.

TENIS. Anastasia Sukhotina aceptó haber cometido ocho violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis entre 2019 y 2024.

El tenis mundial vuelve a estar bajo la lupa tras una contundente resolución de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). El organismo anunció severas medidas contra la jugadora rusa Anastasia Sukhotina y el dirigente azerbaiyano Yalchin Manafli, ambos salpicados por maniobras vinculadas a apuestas deportivas y falta de cooperación en investigaciones anticorrupción.

Cuatro años de sanción para Anastasia Sukhotina: sobornos, apuestas y destrucción de pruebas La extenista rusa de 26 años, cuyo mejor registro histórico fue el puesto 607 del ranking WTA en 2019, aceptó haber cometido ocho violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP) entre los años 2019 y 2024 en el circuito ITF.

Según detalló la ITIA, las faltas graves cometidas por Sukhotina incluyeron:

Intentos de apuestas en partidos oficiales.

Ofrecimiento de sobornos a otros tenistas del circuito.

Destrucción deliberada de evidencia relevante para el proceso de investigación. Como resultado de admitir los cargos, la rusa recibió una suspensión de 4 años y 10 meses, además de una multa económica de 30.000 dólares (con 22.500 en suspenso), lo que significa un golpe virtualmente definitivo para su carrera profesional.

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán. Gentileza. Yalchin Manafli, suspendido del equipo de Copa Davis de Azerbaiyán El segundo caso involucra a una figura de peso institucional: Yalchin Manafli, capitán del equipo de Azerbaiyán en la Copa Davis y exdirector de torneos del ITF World Tour.

Manafli fue suspendido de forma provisoria luego de negarse a entregar su teléfono celular personal a las autoridades de la ITIA para ser peritado en una investigación en curso. "Existen pruebas sustanciales que justifican la suspensión momentánea", dictaminó el oficial independiente Philippe Cavalieros al rechazar la apelación presentada por el dirigente. Hasta que no se llegue a un fallo definitivo, el capitán azerbaiyano no podrá ejercer ningún cargo ni estar presente en eventos oficiales de tenis. "Existen pruebas sustanciales que justifican la suspensión momentánea", dictaminó el oficial independiente Philippe Cavalieros al rechazar la apelación presentada por el dirigente. Hasta que no se llegue a un fallo definitivo, el capitán azerbaiyano no podrá ejercer ningún cargo ni estar presente en eventos oficiales de tenis.