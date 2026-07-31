Real Madrid podría desprenderse de una figura de renombre internacional por no extender su contrato

El atacante del elenco Blanco podría emigrar en este mercado de pases, luego de que las charlas para la renovación de su vínculo se hayan congelado.

Real Madrid está en plena reconstrucción a partir de la llegada de José Mourinho a la conducción técnica. Al agitado mercado de pases por la llegada de varios refuerzos y la posible salida de jugadores como Franco Mastantuno, se le sumó en las últimas horas la posibilidad de que una de sus figuras emigre.

Se trata de Vinicius Jr, futbolista que se convirtió en pieza fundamental del andamiaje colectivo Blanco en las temporadas recientes. Se ganó su lugar a fuerza de goles, velocidad y grandes actuaciones, en contrapartida con las polémicas que despierta su figura y su alto perfil en el vestuario. Ese balance todavía es positivo en los pasillos del club, por lo que las negociaciones para extender su vínculo (que finaliza en diciembre de 2027) se iniciaron hace algunos meses.

Vinicius Junior podría irse del Real Madrid, y jugar en Inglaterra: Vinicius Jr anotó para el Real Madrid, que pasó de ronda Real Madrid Sin embargo, cuando todo parecía indicar que la estadía del brasileño en el Real Madrid estaba a un trámite de distancia, la cosa se complicó. El staff que maneja la carrera del delantero no se ha mostrado con interés en firmar la extensión, aduciendo lejanía en los aspectos salariales. La institución presidida por Florentino Pérez respondió con firmeza, asegurándole al entorno del jugador que no presentará más ofertas de contrato, y que la alternativa es negociar su salida.

Allí apareció el club interesado en quedarse con los servicios de Vini: Arsenal. El cuadro Inglés quiere reforzar su zona ofensiva pensando en la UEFA Champions League y la Premier League, y está dispuesto a romper el chanchito para tentar al Merengue y al futbolista. Si bien hay otras instituciones con deseos de contratarlo, los de Londres parecen haber tomado la delantera.