31 de julio de 2026 - 17:49

Real Madrid podría desprenderse de una figura de renombre internacional por no extender su contrato

El atacante del elenco Blanco podría emigrar en este mercado de pases, luego de que las charlas para la renovación de su vínculo se hayan congelado.

Real Madrid podría desprenderse de una figura de renombre

Real Madrid podría desprenderse de una figura de renombre

Foto:

Marca
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Franco Mastantuono fue titular y brilló en el primer ensayo formal de José Mourinho en Real Madrid

Franco Mastantuono fue titular y brilló en el primer ensayo formal de José Mourinho en Real Madrid

Por Redacción Deportes
Mastantuono con el balón, durante uno de los entrenamientos del Real Madrid y el Alcorcón, en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid.

El Real Madrid busca una salida para Mastantuono y Fiorentina aparece como una opción concreta

Por Redacción Deportes

Se trata de Vinicius Jr, futbolista que se convirtió en pieza fundamental del andamiaje colectivo Blanco en las temporadas recientes. Se ganó su lugar a fuerza de goles, velocidad y grandes actuaciones, en contrapartida con las polémicas que despierta su figura y su alto perfil en el vestuario. Ese balance todavía es positivo en los pasillos del club, por lo que las negociaciones para extender su vínculo (que finaliza en diciembre de 2027) se iniciaron hace algunos meses.

Vinicius Junior podría irse del Real Madrid, y jugar en Inglaterra:

Vinicius Jr anotó para el Real Madrid, que pasó de ronda

Vinicius Jr anotó para el Real Madrid, que pasó de ronda

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que la estadía del brasileño en el Real Madrid estaba a un trámite de distancia, la cosa se complicó. El staff que maneja la carrera del delantero no se ha mostrado con interés en firmar la extensión, aduciendo lejanía en los aspectos salariales. La institución presidida por Florentino Pérez respondió con firmeza, asegurándole al entorno del jugador que no presentará más ofertas de contrato, y que la alternativa es negociar su salida.

Allí apareció el club interesado en quedarse con los servicios de Vini: Arsenal. El cuadro Inglés quiere reforzar su zona ofensiva pensando en la UEFA Champions League y la Premier League, y está dispuesto a romper el chanchito para tentar al Merengue y al futbolista. Si bien hay otras instituciones con deseos de contratarlo, los de Londres parecen haber tomado la delantera.

Se espera que en los próximos días todo comience a clarificarse, debido a que el lunes el jugador se debe presentar a los entrenamientos luego de que finalicen sus vacaciones. Ahí, Vinicius deberá comunicar si firma la extensión con el Madrid, o si comienza a armar las valijas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Mastantuono nuevamente fue titular y convirtió un gol en el amistoso del Real Madrid

Franco Mastantuono nuevamente fue titular y convirtió un gol en el amistoso del Real Madrid ante Leganés

Por Redacción Deportes
El Real Madrid prioriza la adaptación de Mastantuono al fútbol europeo

Real Madrid aplica la "fórmula Endrick" con Franco Mastantuono: el plan para cederlo sin opción de compra

Kiki Ramos, jugador de la Selección Argentina, niega racismo y defiende al país: Es hermoso

Kiki Ramos, jugador de la Selección Argentina, niega racismo y defiende al país: "Es hermoso"

Por Redacción Deportes
Lionel Messi volvió a entrenar con el Inter Miami

El entrenador de Lionel Messi en Inter Miami adelantó el futuro del astro: "Hemos estado hablando al respecto"

Por Redacción Deportes