El ente rector del fútbol de Sudamérica emitió un comunicado oficial sobre la idea del presidente Gianni Infantino.

Conmebol rompió el silencio y se refirió al proyecto de privatización del Mundial de FIFA

Tras la polémica que despertó en UEFA y Concacaf el proyecto impulsado por el presidente de FIFA Gianni Infantino sobre privatizar la gestión comercial de la Copa del Mundo, CONMEBOL decidió sentar postura públicamente. Sin entrar en demasiados detalles, pidió explicaciones acerca de los detalles de la idea.

A través de un comunicado emitido en su página web, el ente rector del fútbol en Sudamerica expresó sus sensaciones sobre FIFA Forward Enterprise. En el mismo, reafirmaron que "la prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo".

Luego, añadieron que lo económico no puede estar por encima de lo deportivo. "Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero".

CONMEBOL invitó al diálogo para decidir sobre el proyecto de FIFA: Respecto a las medidas que tomaron cuando se conoció el proyecto, la Confederación que conduce Alejandro Domínguez aseguró: "Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".