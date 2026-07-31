31 de julio de 2026 - 18:37

Conmebol rompió el silencio y se refirió al proyecto de privatización del Mundial de FIFA

El ente rector del fútbol de Sudamérica emitió un comunicado oficial sobre la idea del presidente Gianni Infantino.

Conmebol rompió el silencio y se refirió al proyecto de privatización del Mundial de FIFA

Conmebol rompió el silencio y se refirió al proyecto de privatización del Mundial de FIFA

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras la polémica que despertó en UEFA y Concacaf el proyecto impulsado por el presidente de FIFA Gianni Infantino sobre privatizar la gestión comercial de la Copa del Mundo, CONMEBOL decidió sentar postura públicamente. Sin entrar en demasiados detalles, pidió explicaciones acerca de los detalles de la idea.

Leé además

Las Malvinas son Argentinas: el festejo emocionante de los jugadores Albicelestes que está siendo investigado por la FIFA.

La FIFA abrió un expediente contra la Selección por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final

Por Redacción Deportes
CONFLECTO UEFA - FIFA. Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, enfrentados por el proyecto comercial de la FIFA.

Conflicto: La UEFA amenaza con boicotear a la FIFA y los Mundiales si avanza el plan de Gianni Infantino

Por Redacción Deportes

A través de un comunicado emitido en su página web, el ente rector del fútbol en Sudamerica expresó sus sensaciones sobre FIFA Forward Enterprise. En el mismo, reafirmaron que "la prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo".

Luego, añadieron que lo económico no puede estar por encima de lo deportivo. "Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero".

CONMEBOL invitó al diálogo para decidir sobre el proyecto de FIFA:

Respecto a las medidas que tomaron cuando se conoció el proyecto, la Confederación que conduce Alejandro Domínguez aseguró: "Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

Por tal motivo, desde la sede de Luque, en Paraguay, se pidió más detalles. "Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE. Se continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza", expresaron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Crece la tensión con la FIFA: Concacaf se sumó al boicot ante los planes de Gianni Infantino

Crece la tensión con la FIFA: Concacaf se sumó al boicot ante los planes de Gianni Infantino

Por Redacción Deportes
Banini, la mediocampista mendocina, considerada la mejor jugadora argentina de la historia, vuelve a un lugar donde supo construir su enorme carrera profesional. 

Estefanía Banini vuelve al club que cambió su carrera: el regreso de una leyenda a Colo Colo

Por Sergio Faria
Rugby. Rassie Erasmus entregó la lista de jugadores que enfrentarán a la Selección Argentina

Rugby: Los Pumas vs. Sudáfrica, el equipo de los Springboks confirmado

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto descansa, pero sigue pensando en la Fórmula 1

Franco Colapinto confesó como pasa el receso de la Fórmula 1: "Quiero volver más fuerte"

Por Redacción Deportes