31 de julio de 2026 - 18:07

Kiki Ramos, jugador de la Selección Argentina, niega racismo y defiende al país: "Es hermoso"

El juvenil defendió al país de las acusaciones de racismo, y expresó que no desea retornar a Haití. "Hoy estoy bien con la vida que tengo acá", lanzó.

Kiki Ramos, jugador de la Selección Argentina, niega racismo y defiende al país: Es hermoso

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Los Andes | Redacción Deportes
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Durante la semana surgió la noticia acerca del debut del pibe de Vélez en el cuadro dirigido por Diego Placente, en un amistoso ante Ecuador que terminó con victoria por 2 a 1. Debido a las raíces, la historia de vida y sus aptitudes, Ramos no pasó desapercibido en un contexto donde el país es acusado de manera sistemática de racismo y exclusión. Por eso, la palabra del jugador era muy buscada.

Stephen Ramos, jugador de Vélez, negó racismo:

Este viernes, Kiki rompió el silencio y habló con Radio La Red sobre este tema, negando rotundamente las críticas al país. "Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado. Nunca me sentí distinto a los demás. Siento que eso que dicen que Argentina es racista, lo dicen por decir. Argentina es un país hermoso", tiró.

Stephen arribó a Argentina en el año 2010, en una época complicada para Haití producto de un fuertísimo terremoto que causó una crisis humanitaria. "Antes de eso ya habían hecho todos los papeles, cuando pasó lo del terremoto yo todavía estaba en el orfanato, pero por suerte fui uno de los chicos que no les pasó nada", recordó el jugador al respecto.

Kiki Ramos, feliz por debutar con la Selección Argentina: "No lo podía creer"

El juvenil de Vélez entiende sus raíces y de donde viene, algo que no evitó que formara un vínculo sentimental con Argentina. "Cuando crecí un poquito más la pude ir entendiendo mejor a la historia, pero muy agradecido con mis padres por lo que hicieron por mí y por mis hermanos. Nunca fui a Haití, hoy estoy bien con la vida que tengo acá en Argentina. Ni siquiera pensé en volver, pero capaz cuando sea más grande me llega el interés", confesó.

Respecto a cómo recibió la noticia de que iba a jugar con la Sub 17, Ramos relató: "Estaba en clase virtual de matemáticas y me llega un mensaje de mi preparador físico de Vélez. Me ponía 'felicitaciones' y yo no entré al mensaje porque estaba muy metido en la clase. Me empezaron a llegar muchos mensajes de mis amigos y, cuando entro al de mi PF, decía 'AFA'. Al principio lo había leido mal, pero después no lo podía creer. Paré la clase y fui corriendo a contarle a mis papás".

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