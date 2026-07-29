Kiki Ramos sobrevivió al terremoto de Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la Selección Argentina Sub 17

Adoptado a los nueve meses tras el sismo de 2010, el atacante de 17 años sumó sus primeros minutos oficiales en el triunfo ante Ecuador en cancha de Lanús.

Stephen "Kiki" Ramos debutó este martes con la Selección Argentina Sub 17 en un encuentro amistoso frente a Ecuador. El delantero de Vélez Sarsfield ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo con la camiseta número 22, consolidando un proceso de formación iniciado en el predio de Ezeiza bajo la dirección técnica de Diego Placente. Nació en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de abril de 2009. Siendo apenas un bebé de nueve meses, sobrevivió al terremoto que devastó la capital haitiana en enero de 2010.

La trayectoria en Liniers y el llamado de la Selección A los seis años, Ramos se incorporó a las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. En el club de Liniers se desarrolló como un atacante diestro de 1,75 metros de estatura, caracterizado por su agilidad y potencia física. Aunque se desempeña habitualmente como extremo por ambas bandas, también ha ocupado la posición de delantero de área en la sexta categoría del club.

La noticia de su primera convocatoria nacional lo sorprendió mientras participaba de una clase virtual de matemáticas. Tras integrarse a los entrenamientos en el predio de la AFA, el futbolista reconoció que inicialmente sintió nervios al compartir campo con "los mejores", aunque logró soltarse tras las primeras sesiones. Su estreno en la cancha de Lanús se dio en un partido que Argentina ganó 2-1 con goles de sus compañeros de club, Benjamín Vallejo y Facundo Salinas.

¿A quién admira Kiki Ramos y qué se viene rumbo al Mundial Sub 17? En sus definiciones técnicas, Ramos identifica al brasileño Neymar como su referente y sostiene un estilo de juego basado en la gambeta y el desequilibrio individual por sobre el contacto físico. El joven ha manifestado que su objetivo prioritario es alcanzar la primera división de Vélez, institución donde ha transcurrido la totalidad de su etapa formativa.