Fotos y videos: terremoto de magnitud 7,1 dejó 50 heridos, incendios y severos daños en Japón

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto , en el sur de Japón , y dejó un saldo preliminar de al menos 50 personas heridas, además de importantes daños en infraestructura, cortes de energía y la interrupción de los principales servicios de transporte de la región.

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El movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Kumamoto, la principal urbe de la isla de Kyushu, donde viven alrededor de 700.000 personas. La zona ya había sufrido un devastador terremoto hace una década, uno de los más graves registrados en la historia reciente del país.

Tras el sismo, las autoridades activaron una alerta de tsunami como medida preventiva, a unque horas más tarde fue cancelada al descartarse un riesgo para la población costera.

Epicentro del terremoto de magnitud 7,1 en Japón este 28 de julio de 2026

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó que el Gobierno continuaba evaluando la magnitud de los daños y el número definitivo de víctimas.

"Ya nos han informado de que hay personas heridas. Se han producido cortes de electricidad e incendios en algunas zonas, y también ha habido daños en carreteras y puentes, así como el derrumbe de edificios", declaró la mandataria durante una conferencia de prensa en Tokio.

Además, pidió a los habitantes de las zonas afectadas que extremaran las medidas de precaución.

Daños en la ciudad de Kumamoto, Japón, tras el terremoto del 28 de julio de 2026 Gentileza / EPA

"Pido a todos que tomen medidas para protegerse, incluyendo la evacuación a un lugar seguro", expresó.

Según la cadena pública NHK, los hospitales de la región atendieron a más de 50 personas con distintas lesiones. Entre los heridos figuran pasajeros que viajaban en un tren de alta velocidad cuando ocurrió el terremoto.

También se reportaron personas atrapadas dentro de un centro comercial que sufrió un derrumbe parcial, mientras los equipos de rescate trabajaban para asistir a quienes permanecían bajo los escombros.

Las imágenes difundidas por la televisión japonesa mostraron edificios incendiados, estructuras parcialmente colapsadas y enormes grietas que atravesaron calles y autopistas elevadas.

El fuerte temblor provocó además la suspensión total del servicio ferroviario en la región. La empresa JR Kyushu interrumpió la circulación de todos sus trenes, incluidos los servicios del famoso tren bala o Shinkansen.

En paralelo, el Aeropuerto de Kumamoto cerró temporalmente su pista, obligando a las aerolíneas a cancelar o desviar numerosos vuelos.

Los problemas también alcanzaron al suministro eléctrico. La empresa Kyushu Electric Power informó que cerca de 48.000 hogares quedaron sin servicio como consecuencia del terremoto.

Las principales compañías de telecomunicaciones del país, KDDI y Docomo, reportaron interrupciones en la telefonía móvil debido a los cortes de energía y a fallas en las líneas de transmisión.

Pese a la magnitud del fenómeno, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón indicó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares ubicadas en la región afectada, reportó la agencia Reuters.

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Japón es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja de intensa actividad tectónica y volcánica en la que está incluida Argentina.

Cinturón de Fuego del Pacífico Archivo

En el archipiélago se registra un temblor cada pocos minutos y alrededor del 20% de los terremotos de magnitud 6 o superior que ocurren en el mundo tienen lugar en territorio japonés.

La región de Kumamoto conoce de cerca las consecuencias de este tipo de fenómenos. En 2016, un potente terremoto devastó la prefectura y dejó un saldo oficial de 275 personas fallecidas y otras 2.739 heridas.

Aquel desastre también provocó severos daños en miles de edificios, incluido el histórico Castillo de Kumamoto, uno de los principales símbolos turísticos y culturales de Japón.