28 de julio de 2026 - 09:59

Partieron una montaña en dos, construyeron una carretera que parecía imposible y hoy conectan una región aislada de China

Los ingenieros descartaron los túneles tradicionales y optaron por un corredor a cielo abierto que atraviesa la montaña de lado a lado para evitar curvas.

China logró constrir una carretera en medio de la montaña.&nbsp;

China logró constrir una carretera en medio de la montaña. 

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Por Cristian Reta

La construcción de una carretera moderna suele adaptarse a los accidentes del terreno. Sin embargo, un equipo de ingeniería decidió ignorar la topografía y partir una montaña a la mitad. Mediante el uso masivo de explosivos y maquinaria pesada, crearon un pasaje recto de varias vías que atraviesa la roca sólida de extremo a extremo.

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El proyecto se localiza en la provincia de Guizhou, una zona históricamente aislada por su accidentada geografía. La necesidad de conectar comunidades remotas con los centros urbanos más grandes impulsó un plan de expansión vial sin precedentes. En lugar de diseñar puentes elevados o excavar túneles profundos, los técnicos optaron por dividir la estructura geológica para mantener el trazado en línea recta.

Maquinaria pesada y la prioridad de la eficiencia económica

La ejecución del tajo requirió una coordinación precisa de taladros industriales y detonaciones controladas. El resultado es un corredor artificial de paredes verticales que permite el flujo de vehículos de alta velocidad en un terreno que antes era intransitable. Esta intervención directa busca reducir los tiempos de viaje y facilitar el transporte de mercancías en una de las regiones con menor desarrollo económico de China.

La infraestructura cerca de Anshun funciona como un motor para el comercio y el turismo local. Al eliminar las curvas cerradas y las pendientes pronunciadas de las rutas antiguas, la nueva vía integra a las aldeas circundantes en el mapa logístico nacional. La filmación de la obra muestra cómo la cordillera cedió ante la presión de las máquinas para dar paso a un asfalto de múltiples carriles que divide el paisaje natural.

¿Qué costo ambiental tiene la nueva carretera para Guizhou?

En este modelo de construcción, el factor ambiental no fue una prioridad en la ecuación técnica. La decisión de cortar en lugar de rodear se basó exclusivamente en la eficacia operativa y el cumplimiento de los plazos de entrega. Los ingenieros argumentaron que la conectividad inmediata justifica la transformación radical del entorno, convirtiendo cimas escarpadas en espacios útiles para la circulación social.

El proyecto forma parte de un plan maestro que busca transformar a Guizhou en un nodo de conectividad. Las autoridades consideran que la infraestructura es el primer paso para atraer inversiones y mejorar las oportunidades de las comunidades locales. La imagen de la montaña partida simboliza la determinación tecnológica por superar las barreras naturales en favor de la integración económica.

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