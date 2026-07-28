Pumuckel, el caballo más pequeño del mundo: mide 52,6 centímetros y tiene una historia única

A diferencia de otros animales de tamaño récord, este caballo nació sano por un azar genético y hoy trabaja en centros de cuidados paliativos.

Un semental de apenas 52,6 centímetros de altura ha sido reconocido oficialmente como el caballo vivo más pequeño del mundo. No es un juguete ni un peluche, aunque su peso de apenas 20 kilos lo sugiriera al nacer. Este ejemplar minúsculo ha transformado la vida de su dueña y de cientos de pacientes.

Carola Weidemann no buscaba romper un récord mundial cuando conoció a Pumuckel. Un conocido le recomendó al animal para labores de terapia y, movida por la curiosidad, decidió visitarlo. Al llegar, se encontró con un potro de cinco meses que medía solo 47 centímetros y pesaba menos de 20 kilogramos. La sorpresa fue absoluta, pues nunca había visto un ejemplar de tales dimensiones en la cría equina.

El azar genético detrás de una fisonomía proporcional y sana en Alemania El animal pertenece a la raza de ponis Shetland miniatura, cuyos ejemplares suelen oscilar entre los 71 y 79 centímetros de altura. Pumuckel, sin embargo, se detuvo mucho antes de alcanzar ese estándar. Su fisonomía no es el resultado de una selección artificial dirigida por el hombre, sino de un fenómeno natural imprevisto en su lugar de origen en Alemania.

Según su propietaria, la estatura del animal es simplemente un capricho de la naturaleza. Los especialistas atribuyen su tamaño a una variante genética inusual que detuvo su crecimiento de forma prematura. Lo que diferencia a este caballo de otros casos de enanismo extremo es su estado de salud, ya que mientras muchos animales de estas dimensiones sufren deformaciones en la mandíbula o en las articulaciones, Pumuckel mantiene una estructura ósea perfectamente proporcionada.

¿Cómo es la vida diaria de Pumuckel y su trabajo como caballo de terapia? Su vida transcurre con la normalidad de cualquier otro equino. Corre, juega y pastorea junto a sus compañeros de granja. Su reducido tamaño facilita tareas logísticas inusuales: viaja cómodamente en el asiento del acompañante del coche de Weidemann y, en ocasiones, es transportado en una carretilla para desplazamientos cortos.

Más allá del reconocimiento oficial, su función principal es social. Como caballo de terapia, visita regularmente hogares de ancianos, escuelas y centros de cuidados paliativos. Su estatura elimina el temor que muchos pacientes sienten ante animales grandes, facilitando el contacto físico y la estimulación emocional. En el campo, su comportamiento contradice su tamaño, ya que actúa con la autoridad de quien se siente el dueño absoluto de todo el recinto.