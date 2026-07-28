28 de julio de 2026 - 10:12

Google no alertó sobre los dos sismos en Mendoza: esta es la razón

A diferencia de otras ocasiones, los usuarios de teléfonos Android no recibieron el aviso de los temblores del lunes por la noche y martes a la madrugada. ¿Qué pasó?

Imagen ilustrativa de la alerta de sismos de Google. Foto: Los Andes

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Los Andes | Redacción Sociedad
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La explicación está en los criterios que utiliza el sistema de alerta de Google para decidir cuándo enviar una notificación.

Sismo del lunes 27 de julio

Sismo del lunes 27 de julio

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 22:37 del lunes y alcanzó una magnitud de 4,1, con epicentro en las cercanías de El Carrizal.

Horas más tarde, a las 3:18 del martes, un segundo sismo de magnitud 3,8 tuvo su epicentro cerca de Potrerillos. La profundidad en ambos casos estuvo entre los 8 y 9 kilómetros.

Esta vez, y a diferencia de otros episodios, ninguno de los temblores alcanzó el umbral mínimo que utiliza Google para activar su sistema de alertas tempranas.

Sismo de la madrugada del martes 28 de julio

Sismo de la madrugada del martes 28 de julio

El sistema de alertas sísmicas de Google está diseñado para avisar a los usuarios solo cuando se espera un movimiento capaz de provocar sacudidas fuertes.

En términos generales, la plataforma requiere que el terremoto tenga una magnitud superior a 4,5 para evaluar el envío de una advertencia. Como los sismos registrados en Mendoza fueron de 4,1 y 4,3, quedaron por debajo de ese límite.

Se suma otro requisito: la intensidad esperada.

El sistema prioriza eventos que puedan alcanzar los niveles IV o V de la escala de Mercalli, es decir, movimientos claramente perceptibles y con posibilidad de generar algunos daños. En estos dos casos, de acuerdo a la información oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la intensidad estimada se ubicó entre II y III, correspondiente a temblores leves o moderados, insuficientes para activar una alerta.

Cómo funciona la alerta de sismos de Google

La popular herramienta utiliza los sensores incorporados en millones de teléfonos Android, principalmente el acelerómetro, para detectar las primeras ondas sísmicas, que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas.

Cuando numerosos dispositivos ubicados en una misma región registran simultáneamente esas vibraciones, el sistema analiza la información y, si determina que se aproxima un movimiento fuerte, envía una notificación a los usuarios que podrían verse afectados.

Sistema de alertas de terremotos de Google funciona en teléfonos Android
Sistema de alertas de terremotos de Google funciona en teléfonos Android

En los casos en que se activa, la advertencia puede llegar entre cinco y diez segundos antes de que arriben las ondas más intensas del terremoto, un tiempo que, aunque breve, puede ser suficiente para alejarse de objetos que puedan caer o buscar un lugar seguro. Pero no se trata de una predicción: eso no es posible científicamente.

Una de las ventajas del sistema es que no requiere descargar ninguna aplicación adicional. La función viene integrada en los teléfonos Android y funciona siempre que el dispositivo tenga el sistema operativo Android actualizado, la ubicación activada y conexión a internet.

Alerta sísmica de Google en celulares con Android

Alerta sísmica de Google en celulares con Android

Cómo activar las alertas de sismos en celulares con Android

Para recibir las notificaciones, tendrás que habilitar manualmente la función en tu celular Android. Los pasos suelen ser los mismos en la mayoría de los dispositivos:

  • Ingresá a “Ajustes” o “Configuración” de tu teléfono.
  • Entrá en “Seguridad y Emergencia” (o, en algunos casos, “Ubicación” o “Servicios de ubicación”).
  • Buscá la opción “Alertas de sismos” o “Earthquake Alerts”.
  • Activá el interruptor para recibir notificaciones de terremotos.

En algunos modelos, si no te aparece la opción directamente, puede estar dentro de un menú avanzado en “Ubicación” o “Servicios de emergencia”. Asegurate también de activar la ubicación y permitir que el sistema use los datos de ubicación, ya que sin eso el servicio no podrá enviar alertas.

No está disponible en iPhone.

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