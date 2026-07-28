Quini 6 de 3.000.000 de dólares que sale o sale: cómo jugar y fecha del sorteo

Se viene un sorteo récord en el Quini 6 , uno de los juegos de lotería más populares del país, con un premio de 3 millones de dólares libre de impuestos, bajo la modalidad sale o sale.

Por Ignacio de la Rosa

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Semejante premio será por la celebración del 38° aniversario del Quini 6, el próximo domingo 9 de agosto.

La partida no quedará vacante, sea cual sea el resultado del sorteo.

Un apostador único o varios ganadores podrán repartirse el pozo , que se abonará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) vigente al cierre del 7 de agosto de 2026, informó la Lotería de Santa Fe, organizadora del Quini.

Desde 1988, el Quini 6 se consolidó como uno de los juegos de azar más arraigados en la cultura popular de Argentina. Actualmente suma unas 2,7 millones de jugadas cada semana, en sorteos que se hacen cada miércoles y domingo a la noche.

"Creemos que es necesario apuntalar permanentemente el producto y, en esta oportunidad, la idea de ofrecer un premio en dólares y libres de impuestos consideramos que puede ser de impacto positivo para la venta del producto", dijo Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe.

Cuándo se sortean los 3 millones de dólares en el Quini 6

Será el domingo 9 de agosto de 2026. Se podrá jugar hasta el sábado 8 a las 21 horas.

El evento extraordinario suma, además de los pozos acumulados para cada modalidad habitual del juego, un pozo especial del siempre sale de USD 3.000.000.

El pago se efectuará en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.

La modalidad sale o sale implica que el premio se distribuirá entre los apostadores con mayor cantidad de aciertos en caso de que nadie complete los seis números correctos.

Quini 6 Lotería de Santa Fe

Cuándo y dónde ver en vivo el sorteo del Quini 6 de 3 millones de dólares

El domingo 9 de agosto, a las 21.15 horas. Transmitirán en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Hay distintas modalidades: Tradicional Primer Premio, La Segunda del Quini, Siempre Sale, Revancha y Extra.

La apuesta sale $4.000 y se hace en cada agencia de quiniela.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.