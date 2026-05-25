Es de Mendoza y ganó más de $3.310 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Un jugador mendocino acertó este domingo 24 de mayo los seis números en el último Quini 6 (sorteo N° 3.376) y se llevó $ 3.310.683.208,20.

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Según informó la Lotería de Santa Fe, organizadora del Quini 6, el apostador hizo su jugada en un agencia de quiniela ubicada en San Martín y eligió los números 08, 12, 15, 18, 21 y 36 , que salieron en la categoría "Revancha".

El mismo premio de $ 3.310.683.208,20 fue para un jugador de Santo Tomé (Santa Fe), que hizo la misma jugada y acertó también las seis cifras.

Los otros dos premios grandes del domingo, correspondientes a las categorías "Tradicional Primer Sorteo" y "La Segunda", quedaron vacantes para el miércoles.

En cuanto a "Siempre Sale", hubo 13 ganadores con cinco aciertos y $32.625.198,69 de premio para cada uno, tras acertar cinco de los siguientes números: 00, 07, 21, 25, 29 y 35.

Impuestos: cuánto le queda de bolsillo al ganador del Quini 6

Según la Ley 20.630 -que existe desde 1974- y sus posteriores actualizaciones, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

Como a todo ganador, al mendocino del Quini 6 se le aplica impuesto del 31% sobre el 90% del premio. En resumidas palabras, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva para las arcas públicas el 27,9% del monto. Es decir, quedan $ 2.387.002.593,11 del total de más de $ 3.310 millones anunciado.

Otro 2% irá como "premio estímulo" para la agencia vendedora del ticket.

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Quiénes ganaron USD 15.000 en el sorteo extra del Quini 6 por el Mundial

Este domingo 24 de mayo también se sortearon los 10 premios extra del Quini 6 para viajar al Mundial de la FIFA 2026. Cada ganador se llevará un monto de 15.000 dólares.

Se participaba con tickets de sorteos previos del Quini 6, aunque la persona perdiera en aquella instancia.

Los ganadores fueron:

Ticket 466952377 - Sorteo 3.374 - Corrientes

Ticket 011497488 - Sorteo 3.375 - CABA

Ticket 100130103 - Sorteo 3.370 - Santa Fe

Ticket 100051246 - Sorteo 3.373 - Santa Fe

Ticket 100129883 - Sorteo 3.376 - Córdoba

Ticket 100212499 - Sorteo 3.372 - Santa Fe

Ticket 204101936 - Sorteo 3.370 - Río Negro

Ticket 100069403 - Sorteo 3.372 - Entre Ríos

Ticket 282735272 - Sorteo 3.374 - Salta

Ticket 282683338 - Sorteo 3.372 - Salta

Sorteo del Quini 6: ganadores de los 15.000 dólares para viajar al Mundial 2026 Sorteo del Quini 6: ganadores de los 15.000 dólares para viajar al Mundial 2026 Lotería de Santa Fe

Próximo Quini 6 de $2.750 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El miércoles 27 de mayo (sorteo N° 3.377), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $2.750 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

Tradicional Primer Sorteo: $835 millones

$835 millones La Segunda: $835 millones

$835 millones Revancha: $600 millones

$600 millones Siempre Sale: $325 millones

$325 millones Extra: $155 millones

Cuánto sale la boleta del Quini 6

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $3.000.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.