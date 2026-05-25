Es de Mendoza y ganó más de $3.310 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Un jugador mendocino acertó este domingo 24 de mayo los seis números en el último Quini 6 (sorteo N° 3.376) y se llevó $ 3.310.683.208,20.
El jugador acertó las seis cifras en el sorteo N° 3.376, correspondiente al domingo 24 de mayo. Además hubo 10 ganadores con 15.000 dólares cada uno para viajar al Mundial 2026.
Un jugador mendocino acertó este domingo 24 de mayo los seis números en el último Quini 6 (sorteo N° 3.376) y se llevó $ 3.310.683.208,20.
Según informó la Lotería de Santa Fe, organizadora del Quini 6, el apostador hizo su jugada en un agencia de quiniela ubicada en San Martín y eligió los números 08, 12, 15, 18, 21 y 36, que salieron en la categoría "Revancha".
El mismo premio de $3.310.683.208,20 fue para un jugador de Santo Tomé (Santa Fe), que hizo la misma jugada y acertó también las seis cifras.
Los otros dos premios grandes del domingo, correspondientes a las categorías "Tradicional Primer Sorteo" y "La Segunda", quedaron vacantes para el miércoles.
En cuanto a "Siempre Sale", hubo 13 ganadores con cinco aciertos y $32.625.198,69 de premio para cada uno, tras acertar cinco de los siguientes números: 00, 07, 21, 25, 29 y 35.
Según la Ley 20.630 -que existe desde 1974- y sus posteriores actualizaciones, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
Como a todo ganador, al mendocino del Quini 6 se le aplica impuesto del 31% sobre el 90% del premio. En resumidas palabras, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva para las arcas públicas el 27,9% del monto. Es decir, quedan $ 2.387.002.593,11 del total de más de $ 3.310 millones anunciado.
Otro 2% irá como "premio estímulo" para la agencia vendedora del ticket.
Este domingo 24 de mayo también se sortearon los 10 premios extra del Quini 6 para viajar al Mundial de la FIFA 2026. Cada ganador se llevará un monto de 15.000 dólares.
Se participaba con tickets de sorteos previos del Quini 6, aunque la persona perdiera en aquella instancia.
Los ganadores fueron:
Ticket 466952377 - Sorteo 3.374 - Corrientes
Ticket 011497488 - Sorteo 3.375 - CABA
Ticket 100130103 - Sorteo 3.370 - Santa Fe
Ticket 100051246 - Sorteo 3.373 - Santa Fe
Ticket 100129883 - Sorteo 3.376 - Córdoba
Ticket 100212499 - Sorteo 3.372 - Santa Fe
Ticket 204101936 - Sorteo 3.370 - Río Negro
Ticket 100069403 - Sorteo 3.372 - Entre Ríos
Ticket 282735272 - Sorteo 3.374 - Salta
Ticket 282683338 - Sorteo 3.372 - Salta
El miércoles 27 de mayo (sorteo N° 3.377), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $2.750 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.
En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $3.000.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.