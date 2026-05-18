Récord en el Quini 6: cuándo sortean $10.850 millones y el jugoso beneficio de tu boleta aunque hayas perdido

Se viene el sorteo de un pozo acumulado de $10.850 millones en el Quini 6 , uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 18 de mayo

Sortean $10.100 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar, precio y por qué no tirar la boleta aunque pierdas

Será el miércoles 20 de mayo a las 21.15 cuando los jugadores conozcan si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en los sorteos previos, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

El miércoles 20 de mayo (sorteo N° 3.375), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.850 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $2.500 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $2.500 millones

$2.500 millones La Segunda: $1.750 millones

$1.750 millones Revancha: $6.100 millones

$6.100 millones Siempre Sale: $345 millones

$345 millones Extra: $155 millones

Sortean $10.850 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar, precio y por qué no descartar la boleta aunque pierdas Sortean $10.850 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar, precio y por qué no descartar la boleta aunque pierdas Lotería de Santa Fe

Sorteo del Mundial en el Quini 6: no tires el ticket de la jugada aunque hayas perdido

Del 3 al 24 de mayo, con la boleta participás del sorteo de 10 premios extra de USD 15.000 para viajar al Mundial de la FIFA. Los ganadores se conocerán el domingo 24 de mayo.

Participan automáticamente todas las apuestas de Quini 6 realizadas entre el 3 y el 24 de mayo inclusive.

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $10.850 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $3.000.

Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6 Sortean $10.850 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar, precio y por qué no descartar la boleta aunque pierdas LA

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.