18 de mayo de 2026 - 08:45

Lunes gélido en Mendoza y una semana de mañanas heladas: advertencia por hielo sobre la calzada

La provincia tendrá jornadas frías por la mañana y tardes templadas durante la semana. Contingencias Climáticas advirtió además por posibles bancos de niebla y escarcha sobre la calzada, por lo que recomiendan conducir con precaución.

Continuará el frío y habrá heladas aunque un dato del pronóstico es alentador para Mendoza
Fin de semana en Mendoza con cambios de temperatura y nevadas en cordillera, sumado al corte de agua que afectará a gran parte del Gran Mendoza.

Fin de semana en Mendoza con cambios de temperatura y nevadas en cordillera, sumado al corte de agua que afectará a gran parte del Gran Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza inicia una semana con mañanas muy frías, heladas y advertencias por posibles bancos de niebla y escarcha en distintos puntos de la provincia, según informó Contingencias Climáticas.

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Para este lunes se espera poca nubosidad, heladas parciales y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 17 grados y mínima de 1.

Además, desde Defensa Civil emitieron una advertencia por posible formación de bancos de niebla y escarcha sobre la calzada durante las primeras horas del día, por lo que recomendaron extremar la precaución al conducir.

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El martes continuará el tiempo estable, con heladas matinales y ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 19 grados y la mínima será de 4. En tanto, el miércoles ingresará algo de nubosidad y descenderá la temperatura por vientos moderados del sur. Para esa jornada se prevé una máxima de 16 grados.

El jueves volvería a registrarse un leve ascenso térmico, aunque con nubosidad variable y vientos del sector sur. La máxima será de 14 grados y la mínima de 5.

Hacia el viernes y sábado las condiciones se mantendrán estables, con poca variación de temperatura, máximas cercanas a los 17 grados y vientos leves del noreste.

En cordillera, durante toda la semana se espera poca nubosidad y condiciones relativamente estables.

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