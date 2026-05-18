Lunes gélido en Mendoza y una semana de mañanas heladas: advertencia por hielo sobre la calzada

Mendoza inicia una semana con mañanas muy frías, heladas y advertencias por posibles bancos de niebla y escarcha en distintos puntos de la provincia, según informó Contingencias Climáticas.

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Para este lunes se espera poca nubosidad, heladas parciales y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 17 grados y mínima de 1.

Además, desde Defensa Civil emitieron una advertencia por posible formación de bancos de niebla y escarcha sobre la calzada durante las primeras horas del día, por lo que recomendaron extremar la precaución al conducir.

El martes continuará el tiempo estable, con heladas matinales y ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 19 grados y la mínima será de 4. En tanto, el miércoles ingresará algo de nubosidad y descenderá la temperatura por vientos moderados del sur. Para esa jornada se prevé una máxima de 16 grados.

El jueves volvería a registrarse un leve ascenso térmico, aunque con nubosidad variable y vientos del sector sur. La máxima será de 14 grados y la mínima de 5.

Hacia el viernes y sábado las condiciones se mantendrán estables, con poca variación de temperatura, máximas cercanas a los 17 grados y vientos leves del noreste.

En cordillera, durante toda la semana se espera poca nubosidad y condiciones relativamente estables.