Nublado y con mucho frío en Mendoza tras las intensas heladas matinales: por qué piden precaución

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada fría, donde la mínima que alcanzó los 0°C. Además, no rigen alertas meteorológicas.

Mendoza atraviesa este domingo una jornada marcada por la estabilidad y mucho frío, propio del otoño avanzado. Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sol será el gran protagonista del día, ayudando a mitigar las heladas que se instalaron durante las últimas horas.

El reporte meteorológico detalla una jornada "con mucha nubosidad", además de la presencia de nieblas. Tras una madrugada muy fría que dio lugar a la formación de heladas (especialmente en el Valle de Uco y el sur provincial), el termómetro tendrá un leve ascenso, alcanzando una máxima de 15°C.

La mínima de hoy se ubicó en los 0°C, generando incluso escarcha en las calles y rutas. De esta manera, las autoridades provinciales se vieron obligadas a emitir un comunicado directo hacia los conductores, pidiendo precaución absoluta a la hora de conducir.

En cuanto a la dinámica de los vientos, se prevén brisas leves del sector noreste durante la tarde. Para la tranquilidad de los mendocinos que planean actividades al aire libre, el Sistema de Alerta Temprana del SMN no ha emitido alertas por viento Zonda, tormentas ni ráfagas intensas en los sectores bajos.

Estabilidad en Alta Montaña y anticipo del lunes En la zona de cordillera, las condiciones también son favorables para la circulación. Se espera un cielo mayormente despejado con vientos moderados en altura. Esto permite la operatividad normal del Paso Internacional Cristo Redentor, aunque se solicita manejar con cuidado ante posibles cambios.