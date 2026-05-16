Continúa el frío polar este domingo en Mendoza: heladas, neblinas y lluvias en la madrugada

Los mendocinos deberán tener el abrigo a mano y extremar las precauciones al conducir durante las primeras horas de este domingo, ya que anticipan una jornada invernal, caracterizada por la inestabilidad, el frío polar y una visibilidad notablemente reducida.
Para este domingo 17 de mayo, se prevé un cielo que irá de cubierto a parcialmente nublado, acompañado de un ambiente frío y la presencia de heladas parciales en los oasis productivos.
La madrugada estará marcada por precipitaciones aisladas, lo que sumado al posterior descenso de temperatura generará la formación de nieblas y neblinas matinales. La amplitud térmica será muy acotada, reflejando el ingreso de la masa de aire frío: Máxima de 12°C y la Mínima de 2°C.
Por su parte, la situación en la zona de alta montaña comenzará a dar un respiro, presentando condiciones de mejoría tras los últimos días de inestabilidad.
Pronóstico extendido en Mendoza
El lunes se espera una jornada con poca nubosidad y presencia de heladas generales. No obstante, comenzará el ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 17°C y una mínima de 2°C. En cordillera se mantendrá el buen tiempo (poco nuboso).
El martes el cielo lucirá con poca nubosidad, se repetirán las heladas matinales, pero la tarde será un poco más agradable con una máxima que trepará hasta los 18°C y una mínima de 3°C.