Continúa el frío polar este domingo en Mendoza: heladas, neblinas y lluvias en la madrugada

El pronóstico del tiempo anticipa un domingo nublado con marcado descenso de la temperatura.

Los mendocinos deberán tener el abrigo a mano y extremar las precauciones al conducir durante las primeras horas de este domingo, ya que anticipan una jornada invernal, caracterizada por la inestabilidad, el frío polar y una visibilidad notablemente reducida.

Para este domingo 17 de mayo, se prevé un cielo que irá de cubierto a parcialmente nublado, acompañado de un ambiente frío y la presencia de heladas parciales en los oasis productivos.

La madrugada estará marcada por precipitaciones aisladas, lo que sumado al posterior descenso de temperatura generará la formación de nieblas y neblinas matinales. La amplitud térmica será muy acotada, reflejando el ingreso de la masa de aire frío: Máxima de 12°C y la Mínima de 2°C.

Por su parte, la situación en la zona de alta montaña comenzará a dar un respiro, presentando condiciones de mejoría tras los últimos días de inestabilidad.

Pronóstico extendido en Mendoza El lunes se espera una jornada con poca nubosidad y presencia de heladas generales. No obstante, comenzará el ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 17°C y una mínima de 2°C. En cordillera se mantendrá el buen tiempo (poco nuboso).