16 de mayo de 2026 - 20:31

Continúa el frío polar este domingo en Mendoza: heladas, neblinas y lluvias en la madrugada

El pronóstico del tiempo anticipa un domingo nublado con marcado descenso de la temperatura.

El pronóstico para este domingo en Mendoza

El pronóstico para este domingo en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los mendocinos deberán tener el abrigo a mano y extremar las precauciones al conducir durante las primeras horas de este domingo, ya que anticipan una jornada invernal, caracterizada por la inestabilidad, el frío polar y una visibilidad notablemente reducida.

Leé además

Hockey Césped. María Emila Márquez llegó a Peumayén y donde tiene una destacada campaña

Una uruguaya que por amor llegó a Mendoza a jugar hockey césped
Cristina Weber, investigadora del Conicet

De una plantación en Misiones al Balseiro: la joven bioquímica que investiga el Parkinson en Mendoza

Para este domingo 17 de mayo, se prevé un cielo que irá de cubierto a parcialmente nublado, acompañado de un ambiente frío y la presencia de heladas parciales en los oasis productivos.

La madrugada estará marcada por precipitaciones aisladas, lo que sumado al posterior descenso de temperatura generará la formación de nieblas y neblinas matinales. La amplitud térmica será muy acotada, reflejando el ingreso de la masa de aire frío: Máxima de 12°C y la Mínima de 2°C.

Por su parte, la situación en la zona de alta montaña comenzará a dar un respiro, presentando condiciones de mejoría tras los últimos días de inestabilidad.

Pronóstico extendido en Mendoza

El lunes se espera una jornada con poca nubosidad y presencia de heladas generales. No obstante, comenzará el ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 17°C y una mínima de 2°C. En cordillera se mantendrá el buen tiempo (poco nuboso).

El martes el cielo lucirá con poca nubosidad, se repetirán las heladas matinales, pero la tarde será un poco más agradable con una máxima que trepará hasta los 18°C y una mínima de 3°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Escondite. Murciélago Glossophaga sp., perchado en un árbol hueco que utiliza de refugio. Realidad de El Salvador. 

Murciélagos: funciones ecológicas y vínculos culturales

Carlos Marfil es un investigador del INTA que coordinó la compilación de experiencias con papas andinas y quinua en un librp

Carlos Marfil: "En los últimos años, la exportación de papas fritas desplazó a la de mosto"

El empleo privado repuntó en febrero, pero no logra recuperar terreno: cuál es la situación de Mendoza

El empleo privado repuntó en febrero, pero no logra recuperar terreno: cuál es la situación de Mendoza

hay probablidad de aguanieve en varias zonas y mucho frío durante el fin de semana en Mendoza

Fin de semana invernal en Mendoza: se viene una ola de frío con lluvias y nevadas