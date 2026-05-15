Fin de semana invernal en Mendoza: se viene una ola de frío con lluvias y nevadas

El ingreso de un frente frío cambiará drásticamente las condiciones meteorológicas a partir de este sábado. La máxima no superará los 13°C y habrá ráfagas moderadas del sector sur.

hay probablidad de aguanieve en varias zonas y mucho frío durante el fin de semana en Mendoza

El otoño mendocino comenzará a mostrar su faceta más cruda a partir de este sábado. Tras una jornada de viernes con un leve alivio térmico, la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan un cambio radical en las condiciones del tiempo debido al ingreso de un frente gélido que afectará a todo el territorio provincial.

Para mañana, se prevé un cielo mayormente nublado con un marcado descenso de la temperatura. Las condiciones serán marcadamente inestables, con presencia de lluvias y lloviznas intermitentes en los sectores llanos del Gran Mendoza y los oasis productivos.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada: se esperan ráfagas moderadas a algo fuertes provenientes del sector sur, que podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h, intensificando la sensación de frío continuo durante todo el día.

El tiempo en alta montaña y precordillera El panorama en la zona cordillerana presentará complicaciones. El reporte oficial advierte sobre un fuerte temporal con nevadas persistentes tanto en cordillera como en sectores de la precordillera. Quienes deban transitar por las rutas de montaña deberán extremar las precauciones y mantenerse informados sobre la transitabilidad de los pasos internacionales debido a la acumulación de nieve y la baja visibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que hoy se cerró el paso internacional por mal tiempo en alta montaña.