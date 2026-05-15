Frente a la llegada del frío polar, piden donaciones para asistir a personas en situación de calle

Las noches frías ya comenzaron a sentirse en plazas, veredas y refugios improvisados de Mendoza. Para quienes duermen a la intemperie, una frazada, una campera o una sopa caliente pueden marcar la diferencia frente a jornadas que, según el pronóstico meteorológico, serán especialmente crudas.

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Con temperaturas que podrían acercarse a los 0°C durante las madrugadas del fin de semana, distintas organizaciones advirtieron sobre el impacto del frío en las personas en situación de calle y convocaron a la comunidad mendocina a colaborar con donaciones de abrigo y alimentos calientes .

Con más de 55 mil personas en situación de indigencia en Mendoza, la campaña cobra especial importancia.

En ese contexto, la Vicaría de la Solidaridad, Cáritas Arquidiocesana y la Pastoral de Calle lanzaron una campaña urgente para asistir a quienes más lo necesitan , en medio de un aumento sostenido en la demanda de ayuda alimentaria y abrigo en distintos puntos de la provincia.

La campaña se desarrolla además en un contexto de crisis económica, a pesar de la baja en la inflación. De acuerdo con datos oficiales del INDEC, durante el segundo semestre de 2025 la indigencia en el Gran Mendoza alcanzó el 5,5% de la población, lo que representa a aproximadamente 59.000 personas que no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

“Los primeros fríos del año profundizan una realidad ya muy difícil para muchas personas que hoy no cuentan con techo, abrigo ni comida caliente”, expresaron desde las entidades organizadoras, que también destacaron el trabajo conjunto entre organizaciones sociales, la Iglesia y los gobiernos provincial y municipales.

Dónde se recibirán las donaciones

La colecta solidaria se realizará este sábado 16 de mayo, de 10 a 12, en distintas parroquias de Mendoza. Se recibirán exclusivamente frazadas, mantas, camperas, buzos, camisetas, guantes, gorros, bufandas, vasos térmicos y sopas instantáneas para asistir durante el fin de semana a personas en situación de calle.

Los puntos de recepción estarán distribuidos en Ciudad, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo, San Martín y Rivadavia, a través de distintas sedes parroquiales de Cáritas.

- Ciudad de Mendoza:

Parroquia Santiago Apóstol (Peatonal Sarmiento N° 150)

Parroquia Señor del Milagro y Virgen Niña (Soler N° 144)

Parroquia Ntra. Sra. de Loreto – Iglesia Catedral (José Federico Moreno N° 1316)

Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (Aguado N° 160)

- Las Heras:

Parroquia Ntra. Sra. De la Misericordia (Sucre N° 2675 – frente al Centro de Salud N° 18)

Parroquia Ntra. Sra. De Fátima (A. de Valle N° 1158, Algarrobal)

Parroquia Santa Cruz (Olascoaga N° 750) -

Parroquia Divino Maestro (Las Magnolias N° 241, B° UJEMVI)

- Guaymallén:

Parroquia Santa Ana (Copiapó N° 2372, B° Santa Ana)

Parroquia María Auxiliadora (Severo del Castillo N° 5047, Corralitos)

- Godoy Cruz:

Basílica San Vicente Ferrer (Lavalle N° 60)

Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat (Joaquín V. González N° 2020)

Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe (Salvador Civit N° 2250)

Parroquia Espíritu Santo (El Vergel N° 1150)

- Luján de Cuyo:

Basílica Ntra. Sra. de Luján (Santa María de Oro N° 289)

Parroquia San Francisco de Asís (La Estación S/N, Agrelo)

Santuario Ntra. Sra. de la Carrodilla (Carrodilla N° 11, Carrodilla)

- Maipú:

Parroquia María Madre de la Iglesia (Gabrielli N° 3389)

- San Martín:

Parroquia Ntra. Sra. del Líbano (25 de Mayo N° 553)

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (9 de Julio N° 276)

Parroquia Inmaculada Concepción (Colón N° 143, Palmira)

- Rivadavia: