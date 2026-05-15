15 de mayo de 2026 - 12:10

Cerraron el paso Cristo Redentor por las nevadas: hasta dónde se puede ir en la ruta 7

El mal tiempo obligó a las autoridades a suspender el tránsito desde y hacia Chile.

Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Mañana del viernes: Las Cuevas, con mal tiempo

Mañana del viernes: Las Cuevas, con mal tiempo

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las autoridades concretaron el cierre del paso Cristo Redentor a partir de las 11 de la mañana de este viernes, debido al pronóstico de nevadas.

Leé además

La proyección del megamall de siete pisos en Los Andes (Chile)

Cuándo abre el nuevo mall de 7 pisos en Chile: será el más cercano a los mendocinos para ir y volver en pocas horas

Por Redacción Economía
Desbarataron a una banda dedicada al contrabando desde Chile a Mendoza

Contrabando: cayó una banda que operaba desde Chile a Mendoza con mercadería valuada en $400 millones

Por Redacción Policiales

"La medida obedece a un frente de inestabilidad (nevadas), en la alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura. Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes", indicaron en un comunicado de prensa conocido hoy.

El cierre de barreras en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata fue a las 9 de Argentina.

Según Gendarmería Nacional, las nevadas se extenderán hasta la tarde del sábado. En caso de dirigirse por turismo a Alta Montaña, se puede transitar por la ruta nacional 7 hasta Puente del Inca.

Paso Cristo Redentor
Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor

Pronóstico del tiempo: fin de semana muy frío

Después de un viernes con cielo algo nublado y una máxima de 20°C, se espera un brusco cambio con lluvias y lloviznas, además de nevadas en cordillera, para este sábado. La mínima será de 7°C, mientras que la máxima rondará los 14°C en el Gran Mendoza.

En cuanto al domingo, habrá nubosidad en disminución y frío con heladas generales y leve ascenso de la temperatura máxima. "Nieblas y neblinas matinales. Mejorando en cordillera", amplía el pronóstico de Contingencias Climáticas. La mínima será de -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se van los ciudadanos venezolanos de Chile y temen por falta de personal en aps de delivery

Sin repartidores: el temor en Chile por el éxodo venezolano que amenaza a las apps de delivery

Por Redacción Mundo
Chile decretó el alerta sanitaria en la Isla de Pascua por un brote de dengue

Un viaje soñado a Chile: cuál es la mejor época para viajar a Isla de Pascua y disfrutar al mejor precio

Por Redacción Turismo
Postal de Las Cuevas con nieve este 7 de mayo

Tras las nevadas, reabrió el paso Cristo Redentor

Cierran el paso Cristo Redentor este miércoles 6 de mayo

Confirmado: a qué hora cierra el paso Cristo Redentor por el pronóstico de nevadas