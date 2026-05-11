Contrabando: cayó una banda que operaba desde Chile a Mendoza con mercadería valuada en $400 millones

En un operativo de gran magnitud coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, lograron desarticular una organización criminal dedicada al contrabando de mercaderías desde Chile hacia la provincia de Mendoza por el Paso Cristo Redentor.

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El valor de lo incautado asciende a unos 400 millones de pesos , sumado a la detención de 13 personas vinculadas a la organización, secuestro de dinero en efectivo y vehículos utilizados por la banda.

El modus operandi de la banda consistía en el ingreso de productos desde Chile evadiendo sistemáticamente los controles aduaneros y migratorios . El punto neurálgico de su actividad era el Paso Internacional Cristo Redentor , utilizando la Ruta 7 como vía principal para el traslado.

La red mantenía un territorio de acción estratégico que abarcaba la localidad de Uspallata y los departamentos de Guaymallén y Capital . Para mover la mercadería, utilizaban diversos vehículos, principalmente utilitarios, que les permitían distribuir los productos en diferentes puntos de la provincia.

El origen de las detenciones

La investigación sobre esta estructura criminal se originó en el mes de octubre del año pasado tras una serie de secuestros de mercadería en la alta montaña. En aquel entonces, las autoridades del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos detectaron inconsistencias e irregularidades en los informes y actuaciones de los procedimientos iniciales realizados en octubre de 2025.

Ante estas sospechas, se inició una investigación bajo absoluta reserva por parte de la unidad de inteligencia criminal de la PFA. Durante meses, se logró documentar que la organización continuaba operando bajo la misma modalidad delictiva, lo que derivó en el despliegue de un operativo cerrojo que cubrió casi 150 kilómetros de la Ruta Nacional N°7.

El golpe final se ejecutó mediante acciones simultáneas que incluyeron la captura de ocho sujetos mientras circulaban por la Ruta 7, luego tres personas más fueron detenidas en la Terminal de Mendoza y con diez allanamientos en Capital, Luján de Cuyo y Guaymallén, donde se detuvo a otras dos personas y se secuestraron cuatro vehículos.

En total, los 13 detenidos fueron trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal en Mendoza, donde enfrentan cargos por infracción al Código Aduanero.

Entre la mercadería secuestrada se encontraron miles de prendas de vestir (medias, pantalones, remeras, ropa interior), calzado, juguetes, mochilas, termos y artículos para el hogar. Además, los efectivos incautaron 13 millones de pesos en efectivo y 2 mil dólares, elementos que refuerzan la magnitud económica de la organización desarticulada.